Mağaradaki insan kalıntıları gizemi 47 yıl sonra çözüldü! Tüm sorular cevap buldu
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaklaşık 50 yıl önce Appalachian yolu üzerinde bir mağarada insan kalıntıları bulundu. Kapsamlı araştırmalar sonucunda kalıntıların kime ait olduğu 47 yıl sonra tespit edilebildi.
ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Berks County bölgesinde 47 yıl önce bir mağarada insan kalıntıları bulundu. FBI uzmanları, insan kalıntılarının 1977 yılında kaybolan Nicolas Paul Grubb'a ait olduğunu, 27 yaşında intihar etmiş olabileceğini belirtti.
Grubb'ın kimliği, FBI uzmanlarının titiz çalışması sayesinde 47 yıl sonra tespit edilebildi.
Bu süreçte kalıntıları çeşitli yöntemlerle incelenen Grubb’ın ailesi, nihayet yıllar süren belirsizlikten sonra kapanışa ulaştıkları için minnettarlıklarını dile getirdi.
BİRÇOK YÖNTEM BAŞARISIZ OLMUŞTU
Grubb'ın kalıntıları, 2019'da Berks County'deki bir mezarlıktan çıkarıldı ve genetik analiz için incelendi, ancak bu yöntemle kimliği belirlenemedi.
Yüz tahmini için yapılan girişimlerde de yüz kemiklerinin hasar görmesi nedeniyle başarılı olunamadı.
PARMAK İZİ KARTI SAYESİNDE SIR ÇÖZÜLDÜ
Ancak, orijinal parmak izi kartının ulusal veri tabanına gönderilmesiyle, FBI'ın bir uzmanı tarafından eşleşme bulundu.
Bu keşif, Grubb’ın ailesi için uzun süredir beklenen bir kapanış sağladı ve kimliği belirlenemeyen kişilere bir isim ve hikaye kazandırmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.