Mağaradaki insan kalıntıları gizemi 47 yıl sonra çözüldü! Tüm sorular cevap buldu

28 Ağustos 2024 12:45 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 13:04

Eğlence parkı kabusu: Yerden 76 metre yüksekte bir sağa bir sola savruldular

Eğlence parkı kabusu: Yerden 76 metre yüksekte bir sağa bir sola savruldular

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Berks County bölgesinde 47 yıl önce bir mağarada insan kalıntıları bulundu. FBI uzmanları, insan kalıntılarının 1977 yılında kaybolan Nicolas Paul Grubb'a ait olduğunu, 27 yaşında intihar etmiş olabileceğini belirtti.

Grubb'ın kimliği, FBI uzmanlarının titiz çalışması sayesinde 47 yıl sonra tespit edilebildi.

Bu süreçte kalıntıları çeşitli yöntemlerle incelenen Grubb’ın ailesi, nihayet yıllar süren belirsizlikten sonra kapanışa ulaştıkları için minnettarlıklarını dile getirdi.

BİRÇOK YÖNTEM BAŞARISIZ OLMUŞTU

Grubb'ın kalıntıları, 2019'da Berks County'deki bir mezarlıktan çıkarıldı ve genetik analiz için incelendi, ancak bu yöntemle kimliği belirlenemedi.

Yüz tahmini için yapılan girişimlerde de yüz kemiklerinin hasar görmesi nedeniyle başarılı olunamadı.

PARMAK İZİ KARTI SAYESİNDE SIR ÇÖZÜLDÜ

Ancak, orijinal parmak izi kartının ulusal veri tabanına gönderilmesiyle, FBI'ın bir uzmanı tarafından eşleşme bulundu.

Bu keşif, Grubb’ın ailesi için uzun süredir beklenen bir kapanış sağladı ve kimliği belirlenemeyen kişilere bir isim ve hikaye kazandırmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.