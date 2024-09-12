Mağaraya düşen cips krizi: Büyük hasara neden oldu

12 Eylül 2024 14:55 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 14:56

ABD'nin New Mexico eyaletindeki dünyaca ünlü mağaraya düşen cips paketi büyük hasara neden oldu. Uzmanlar, ekolojik krize neden olan cipsin ekosistem üzerinde 'büyük bir etki' oluşturduğunu belirtti.

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Turistlerin gözde mekanı New Mexico'da bulunan devasa mağaraya düşen bir cips paketi krize neden oldu. Ziyaretçilerin su dışında bir şey yiyip içmelerinin yasak olduğu mağarada 'ekolojik kriz' baş gösterdi. Carlsbad Mağaraları Milli Parkı yetkilileri, ziyaretçilerin çantanın içindeki yiyeceklerin dahi ekosistem üzerinde 'büyük bir etki' oluşturduğunu iddia etti.

Yetkililer, "İnsan bakış açısına göre dökülen bir atıştırmalık paketi önemsiz görünebilir, ancak mağara hayatı açısından dünyayı değiştirebilir." uyarısında bulundu.

MAĞARAYA DÜŞEN CİPS NASIL KRİZE NEDEN OLDU?

Uzman isimler, mağaraya düşen cips paketinin neden bu kadar krize neden olduğuna dair açıklamalarında ise şu ifadeleri kullandı:

"Mağaranın nemiyle yumuşayan işlenmiş mısır, mikrobiyal yaşam ve mantarların yaşaması için mükemmel bir ortam oluşturdu. Mağaradaki cırcır böcekleri, örümcekler ve sinekler kısa sürede geçici bir besin ağı oluşturarak besinleri çevredeki mağaraya ve oluşumlara dağıtırlar. Küfler yakındaki yüzeylere daha da yayılır, meyve ölür ve kokuşur. Ve döngü böyle devam eder."

MAĞARADA 'İZ BIRAKMAMA' PRENSİBİ

Korucular, mağaranın iç kısmında bulunan hassas yüzeylerde oluşan küf ve döküntüleri temizlemek için bir hayli uğraştılar.

Mağaranın büyük bir çöplük olmadığını belirten yetkililer, 'iz bırakmama' prensibine uyulması gerektiğini belirttiler.

KUZEY AMERİKA'NIN EN BÜYÜĞÜ

Carlsbad Mağaraları Milli Parkı'ndaki 'Büyük Oda' adı verilen mağara, hacim açısından Kuzey Amerika'nın en büyüğü.

Gizemli mağara, milyonlarca yıl önce sülfürik asidin kireç taşını eriterek mağara geçitleri oluşturmasıyla oluşmuştur.