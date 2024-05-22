Mahalleyi basıp katliam yaptılar: 10 ölü

22 May 2024 06:55 - Güncelleme : 22 May 2024 06:56

Dünya genelinde cinayet oranının en yüksek olduğu ülkelerden Meksika'dan yeni bir katliam haberi geldi. Guerrero eyaletine bağlı Acapulco kentindeki Emliano Zapata Mahallesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti.

YOL KENARLARINA ATTILAR

Guerrero Kamu Güvenliği Sekterliğinden yapılan açıklamada, olayın organize suç örgütlerinin hesaplaşmasından kaynaklandığı belirtilirken, maktüllerin silahla öldürüldükten sonra cadde kenarlarına atıldığı belirtildi

Pasifik'e (Büyük Okyanus) kıyısı olan Acapulco kenti, uyuşturucu kaçakçılığı açısından geçiş noktası olarak görülüyor. Güvenlik verilerine göre Guerrero'da, 2023'te şiddet olaylarından 1890 kişi hayatını kaybetti.

Güvenlik güçleri, şüphelilerin bulunması için opierasyonlarını sürdürüyor.