Mahalleyi basıp katliam yaptılar: 10 ölü
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: TRT Haber
22 May 2024 06:55 - Güncelleme : 22 May 2024 06:56
Meksika'nın Guerrero eyaletinde, bir mahalleyi basan silahlı çete elemanları arkalarında 10 ceset bırakarak kaçtı.
Dünya genelinde cinayet oranının en yüksek olduğu ülkelerden Meksika'dan yeni bir katliam haberi geldi. Guerrero eyaletine bağlı Acapulco kentindeki Emliano Zapata Mahallesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti.
YOL KENARLARINA ATTILAR
Guerrero Kamu Güvenliği Sekterliğinden yapılan açıklamada, olayın organize suç örgütlerinin hesaplaşmasından kaynaklandığı belirtilirken, maktüllerin silahla öldürüldükten sonra cadde kenarlarına atıldığı belirtildi
Pasifik'e (Büyük Okyanus) kıyısı olan Acapulco kenti, uyuşturucu kaçakçılığı açısından geçiş noktası olarak görülüyor. Güvenlik verilerine göre Guerrero'da, 2023'te şiddet olaylarından 1890 kişi hayatını kaybetti.
Güvenlik güçleri, şüphelilerin bulunması için opierasyonlarını sürdürüyor.
Kaynak: TRT Haber