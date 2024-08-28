Mahkemeye damga vuran görüntüleriyle viral olmuştu! Bir kez daha tutuklandı

28 Ağustos 2024 09:12 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 09:32

Arthur Nathaniel Booth, kendini su tesisatçısı olarak tanıttığı evdeki mücevherleri çaldı. Yaşlı bir adamın evine girerek, boynundaki altın zinciri çaldı. Yol sorma bahanesiyle de bir kadının kolyesini koparıp aldı. Bir dizi suçla yargılanıp tutuklanan Booth'un daha önce de benzer suçlardan hapis yattığı öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLAN GÖRÜNTÜLER

Soygun, konut dokunulmazlığı, hırsızlık gibi suçlamalar yöneltilen Booth, 2015 yılında da bir hırsızlık olayına karışmış ve Yargıç Mindy Glazer'in karşısına çıkmıştı.

O dönem sosyal medyada hızla yayılan ve viral haline gelen görüntülerde, Yargıç Glazer, zanlıyı önceden tanıdığını belirterek, "Sizi orada gördüğüme üzüldüm, size ne olduğunu hep merak ediyordum efendim” demişti.

''ORTAOKULDAKİ EN İYİ ÇOCUKTU''

O esnada şaşkınlıktan ne yapacağını bilemeyen Booth, gözyaşlarına hakim olamazken Glazer, şu cümlelerle onu anlatmaya devam etmişti:

"Ortaokuldaki en iyi çocuktu. Onunla futbol oynardım ancak bakın neler oldu… Üzücü olan, ne kadar yaşlandığımız. Size bol şans efendim, umarım bundan sağ salim çıkıp sadece yasalara uygun bir hayat yaşayabilirsiniz."

Öte yandan son tutuklanmasının ardından, davanın hakimi Booth'un kefalet olmadan cezaevinde kalmasını emretti.