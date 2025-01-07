Mahkumlardan Joe Biden'a ters köşe! Cezalarını hafifletti, iki mahkum kabul etmedi

07 Ocak 2025 17:12 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 17:30

ABD Başkanı Joe Biden'ın müebbet hapis cezalarını hafiflettiği 37 federal mahkumdan ikisi belgeleri imzalamayı reddetti. Biden'a ters köşe yapan iki mahkum, cezalarının çevrilmesini engellemek için federal mahkemeye ihtiyati tedbir talep etti.

ABD merkezli New York Post (NYP) gazetesinin haberine göre, ABD​ Başkanı Joe Biden​'ın müebbet hapis cezalarını hafiflettiği belgeleri 37 federal mahkumdan ikisinin kabul etmediği bildirildi.

ABD'nin Indiana eyaletine bağlı Terre Haute şehrindeki Terre Haute Cezaevi'nde bulunan Shannon Agofsky ve Len Davis adlı iki mahkum ağırlaştırılmış müebbet cezalarının "şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis" cezasına çevrilmesini engellemek için federal mahkemeye ihtiyati tedbir talep etti.

DEZAVANTAJLI DURUMA GELEBİLİYORLAR

Mahkumlar, cezalarının hafifletilmesinin temyiz haklarını olumsuz etkileyeceğine inanıyor. Amerikan hukukuna göre başkanın "af yetkisinden" yararlanan mahkumlar, daha sonraki dava sürecinde dezavantajlı duruma gelebiliyor.

Agofsky ve kardeşi için cesedi bir gölde bulunan Oklahomalı banka yöneticisini öldürdüğü suçlamasıyla federal mahkemeden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Başkan Biden, aralık ayında idam bekleyen 40 federal idam cezası mahkumundan 37'sinin cezasını hafifleterek, şartlı tahliye olanağı bulunmayan müebbet hapse çevirmişti.

Daha önce Başkan Joe Biden’ın oğlu için de kullanılan "federal af yetkisi", ABD'de son yıllarda hukuk ve yargının siyasallaştığı ve rakiplere karşı silah olarak kullanıldığı yönünde tartışmalara yol açıyor.