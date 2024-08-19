Mahmud Abbas, Gazze'ye gidebilmek için İsrail'den izin istedi

19 Ağustos 2024 18:42 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 18:48

Filistin yönetimi, Mahmud Abbas'ın Gazze'ye girmesine izin verilmesi için İsrail'e resmi bir talep gönderdi.

TBMM'de yaptığı 16 Ağustos'taki konuşmasında Abbas Gazze Şeridi'ne gitme kararı aldığını, "Önümüzde hiçbir çözüm yolu kalmadı, bu nedenle de ben ve tüm Filistin yönetimi üyeleri Gazze'ye gitme kararı aldık, bunu yaparız." sözleriyle ilan etmiş ve destek istemişti.