Mahmud Abbas: Haniye suikastı Gazze Şeridi'nde savaşı yaymak için yapıldı

06 Ağustos 2024 06:05 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 06:07

Filistin Yönetimi Başkanı Abbas, Rus haber ajansı RIA'ya, Hamas siyasi büro şefi İsmail Haniya'nın geçtiğimiz Çarşamba günü Tahran'da öldürülmesinin Gazze Şeridi'ndeki savaşı uzatmayı ve çatışmayı çözmeye yönelik görüşmeleri karmaşıklaştırmayı amaçladığını söyledi.

RIA'ya göre Bay Abbas, Filistinli İslamcı hareketin liderine yönelik suikastın amacının Orta Doğu'daki "savaşı uzatmak ve genişletmek olduğuna şüphe yok" dedi. Abbas, "Bu, saldırının sona erdirilmesi ve İsrail askerlerinin Gazze'den çekilmesi yönünde devam eden müzakereler üzerinde olumsuz bir etki bırakacaktır" diye de ekledi.

"KORKAKÇA BİR EYLEM"

İsmail Haniya, geçtiğimiz Çarşamba günü erken saatlerde İran'ın başkentinde öldürüldü. İran ve Hamas onun ölümünün intikamını alma sözü verdi; bu gelişme, şu anda 305. gününde olan Gazze Şeridi'ndeki savaşın tüm Orta Doğu'yu ateşleyeceği yönündeki endişeleri artırdı.

Mahmud Abbas RIA'ya "Bunu korkakça bir eylem ve İsrail siyasetinde tehlikeli bir gelişme olarak görüyoruz" derken sözlerini şöyle noktaladı: "İsrail işgal yetkilileri hırslarından vazgeçmeli, halkımıza ve davamıza yönelik saldırılarına son vermeli, uluslararası hukuka uymalı ve Arapların barış girişimini uygulamalı, aynı zamanda derhal ve kalıcı bir ateşkes sağlamalı ve (silahlı kuvvetlerinin) İsrail'den çekilmesini sağlamalıdır."