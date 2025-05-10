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 | Selahattin Demirel

Mahmud Abbas sonunda konuştu: Gazze Şeridi'ni ne ABD ne de başka bir yabancı güç yönetebilir

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana süren İsrail bombardımanlarında 50 bini aşkın Filistinli can verirken Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın gereken tepki tavrını gösteremediği eleştirileri yayıldı. Abbas, İsrail'e karşı sessizlik ve tepkisizlik eleştirilerinin gölgesinde Rusya'da "Gazze Şeridi ne ABD ne de başka bir yabancı güç tarafından yönetilemez dedi.

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Mahmud Abbas sonunda konuştu: Gazze Şeridi'ni ne ABD ne de başka bir yabancı güç yönetebilir
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.05.2025
saat ikonu 23:50
|
GÜNCELLEME:
10.05.2025
saat ikonu 23:50

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkent Moskova’daki Kremlin Sarayı’nda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı ağırladı. Putin, Abbas ile yaptığı görüşmede, geçtiğimiz yıl ekim ayında Kazan’da düzenlenen BRICS zirvesi marjında son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurguladı.

"HALKLARIMIZ GÜÇLÜ DOSTLUK BAĞIYLA BAĞLI"

Yine geçtiğimiz yıl ağustos ayında, Abbas’ın Moskova’ya yaptığı resmi ziyaret çerçevesinde tam kapsamlı Rusya-Filistin görüşmeleri yapıldığına dikkat çeken Putin, "Rusya, Filistin ile ilişkilerine her zaman özel bir önem atfetmiştir. Halklarımız güçlü bir dostluk bağıyla birbirine bağlıdır ve 51 binden fazla insanın hayatına mal olan saldırıların trajik gelişimini derin bir empati ve kaygıyla takip ediyoruz. Batı Şeria’da da gerginlik artıyor. Gazze Şeridi kelimenin tam anlamıyla bir insani kriz yaşıyor" dedi.

Mahmud Abbas sonunda konuştu: Gazze Şeridi'ni ne ABD ne de başka bir yabancı güç yönetebilir

"BÖLGEDE BARIŞ 2 HALK İÇİN 2 DEVLETTEN GEÇİYOR"

Rusya’nın Filistin halkının dostu olduğunu belirten Putin, "Rusya, düzenli yardım sağlamaya elinden gelenin en iyisini yapmaktadır. Geçtiğimiz yıl ihtiyaç sahiplerine 800 tondan fazla yardım gönderildi; bu yardımlar arasında gıda, ilaç ve temel ihtiyaç malzemeleri yer aldı" şeklinde konuştu.

Barış mesajı veren Putin, "Bölgede kalıcı barışın, ancak iki halk için iki devlet öngören ve evrensel olarak tanınan uluslararası hukuk temelinde sağlanabileceğine her zaman inandık. Rusya, insani erişimin sağlanması ve Orta Doğu barış sürecinin yeniden başlatılması yönünde tutarlı bir şekilde çaba göstermektedir" ifadelerini kullandı.

"ATEŞKES SABOTE EDİLDİ"

Gazze Şeridi’nde durumun giderek kötüleştiğini aktaran Putin, "Az önce de belirttiğim gibi, burada bir insani krizden, bir felaketten söz ediyoruz ve elbette bu durum, Gazze Şeridi’ne insani yardımların, temel ihtiyaç malzemelerinin ve elektriğin ulaştırılmasının yasaklanması yönündeki kararlarla daha da kötüleşmektedir. Bu, özellikle ciddi bir endişe kaynağıdır. Bu yılın başlarında Gazze Şeridi için varılan ateşkes anlaşması da sabote edildi ve gerginlik tırmanmaya devam ediyor" diye konuştu.

Mahmud Abbas sonunda konuştu: Gazze Şeridi'ni ne ABD ne de başka bir yabancı güç yönetebilir

Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Rusya’nın gerilimi azaltmak için neler yapabileceğini görüşeceklerini söyleyen Putin, "Ayrıca, ikili ilişkilerdeki güncel konulara da odaklanacağız. Aralık ayında Moskova’da düzenlenen Rusya-Filistin Hükümetler Arası Komisyon toplantısında, ortak çalışmalarımız için ileriye dönük yol haritası belirlendi" açıklamasında bulundu.

ABBAS: RUSYA BAŞKENTİ DOĞU KUDÜS OLAN FİLİSTİN DEVLETİNİ SAVUNUYOR

Mahmud Abbas ise Putin’e Filistin meselesine yönelik yaklaşımı ve tutumu ile Rusya’nın siyasi, ekonomik ve diğer alanlardaki desteği dolayısıyla teşekkür etti.

Abbas, "Rusya'nın her zaman adaleti desteklediğini ve uluslararası hukuk temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmasını savunduğunu çok iyi biliyoruz. Filistin halkı, yalnızca uluslararası hukukun öngördüğü haklarını talep ediyor ve bu hakların uygulanmasını istiyor. Biz her zaman diğer taraflara da uluslararası hukuka uyulması gerektiğini söylüyoruz. Bu bizim için son derece önemli" dedi.

Rusya’nın yakın dönemde sağladığı yardımlar için de teşekkür eden Filistin Devlet Başkanı Abbas, "Buna insani yardımlar ve sağlanan 30 bin ton buğday da dahildir. Gazze Şeridi'nde gıda, elektrik ve tüm diğer temel ihtiyaç maddelerinin büyük ölçüde eksik olduğu bu dönemde, insani yardımların ulaştırılmasının önemine de dikkat çekmek isteriz. Gazze’de 51 bin insan hayatını kaybetti, çok daha fazlası yaralandı. Gazze Şeridi’ndeki durum son derece kötü" şeklinde konuştu.

"FİLİSTİNLİLERİN FİLİSTİN DIŞINA SÜRÜLMESİNE KESİNLİKLE KARŞIYIZ"

Siyasi destek konusunda Rusya’nın tutumunun farkında olduklarını kaydeden Abbas, "Bu tutumları memnuniyetle karşılıyoruz. Şu anda askeri durum, ateşkes meselesi gibi konular bağlamında çok zor zamanlardan geçiyoruz. Bu durum hem Batı Şeria’yı hem de Gazze’yi ilgilendiriyor. Biz ateşkesin sağlanmasını ve insani meselelerin çözümünü istiyoruz. Ve başka çok önemli bir konu daha var: tıpkı Başkan Trump’ın zamanında söylediği gibi Filistinlilerin Filistin dışına sürülmesine kesin olarak karşıyız. Gazze Şeridi'nde bir ‘Ortadoğu Rivierası’ kurulmasını istemiyoruz. Bu plan bizim için kabul edilemez; bu yüzden reddettik ve kabul etmemiz de mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

"ABD'LİLERİN YA DA HERHANGİ BİR YABANCI TARAFIN GAZZE ŞERİDİ'Nİ YÖNETME HAKKI YOK"

Gazze’de bir ABD yönetimi kurulması fikrini de duyduklarını belirten Abbas, "Bu fikre de kesinlikle karşıyız ve bunu ABD’lilere de ilettik. ABD’lilerin ya da başka herhangi bir yabancı tarafın Gazze Şeridi'ni yönetmeye hakkı yoktur. Gazze’ye geri dönmek istiyoruz ve Gazze Şeridi'nin Filistin yönetimi tarafından idare edilmesini arzuluyoruz" diye konuştu.

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