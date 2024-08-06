Mahsa Amini protestolarına katılan kişiye idam cezası!

06 Ağustos 2024 17:16 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 17:24

İran'ın başkenti Tahran'da 2022 yılında başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınıp, hayatını kaybeden genç kız Mahsa Amini protestolarına katılan bir kişi idam edildi. Protestolarda Albay Nadir Beyrami'yi öldürdüğü iddia edilen Gulamrıza Resayi'nin idam cezası infaz edildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Yargı Erki, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre, Mahsa Amini gösterileri sırasında Albay Beyrami'yi bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Resayi hakkındaki idam kararı Kermanşah kentindeki bir cezaevinde infaz edildi.

Mahkeme, Resayi hakkında 7 Eylül 2023'te idam kararı vermişti.

MAHSA AMİNİ'NİN ÖLÜMÜ VE PROTESTOLAR

Tahran’da geçtiğimiz yıl 13 Eylül’de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan Mahsa Amini, 16 Eylül 2022'de hayatını kaybetmişti. Amini’nin memleketi Sakkız kentindeki cenaze merasimi sonrasında başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Tahran Emniyet Müdürlüğü Mahsa Amini’nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, Amini’nin uygun olmayan başörtüsü nedeniyle gözaltına alındığını ve ardından karakolda hiçbir fiziki temas olmadan baygınlık geçirdiğini iddia etmişti.