Malezya, havacılık tarihinin en büyük gizemini çözmek istiyor! 10 yıl sonra tekrardan kolları sıvadılar

20 Aralık 2024 16:07 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 16:08

Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke, hükümetin 2014'te 227 yolcu ve 12 mürettebatla kaybolan Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçağın enkazının bulunması için kolları sıvadı. Hükümet, ABD merkezli deniz arama şirketi Ocean Infinity ile anlaştığını bildirdi. Şirketin uçağı bulması durumunda dudak uçuklatan bir ödeme alacağı da ifade edildi.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan Çin'in başkenti Pekin'e gitmek üzere 10 yıl önce havalanan ve dünyanın en büyük havacılık gizemlerinden biri olarak kayıtlara geçen Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçak için hükümet yeniden hareket geçti.

Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke yaptığı açıklamada, hükümetin 2014'te 227 yolcu ve 12 mürettebatla kaybolan uçağın enkazını arama çalışmalarına yeniden başlamak için ABD merkezli deniz arama şirketi Ocean Infinity ile anlaştığını duyurdu.

Bakan Loke, Hint Okyanusu'nda yeni bir alanda arama yapma teklifinin, 2018'de sona eren son arama çalışmalarını yürüten ABD merkezli Ocean Infinity şirketinden geldiğini belirtti.

"BU SEFER OLUMLU GEÇMESİNİ UMUYORUZ"

Loke, "Ocean Infinity'nin arama operasyonu önerisi sağlam bir teklif ve değerlendirilmeyi hak ediyor. Çalışmaların bu sefer olumlu geçmesini, enkazın bulunmasını ve ailelere huzur vermesini umuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Loke, enkazın bulunması durumunda ABD merkezli Ocean Infinity şirketinin 70 milyon dolar alacağını aktardı.