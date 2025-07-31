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 | Berrak Arıcan

Mali suçlarla ilgili soruşturma başını yaktı! Litvanya Başbakanı Paluckas istifa etti

Litvanya Başbakanı Gintautas Paluckas, istifa etmek zorunda kaldı. İstifanın nedeni, Paluckas'ın ailesine ait şirketlerde tespit edilen mali suçlarla ilgili soruşturmadan kaynaklı çıktı.

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Mali suçlarla ilgili soruşturma başını yaktı! Litvanya Başbakanı Paluckas istifa etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 12:47
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 12:47

Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Gintautas Paluckas'ın görevinden ettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Paluckas bu sabah beni aradı ve istifa ettiğini duyurdu" dedi.

Başbakan Paluckas konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmazken, istifanın Paluckas'ın ailesine ait şirketlerde tespit edilen mali suçlarla ilgili soruşturmadan kaynaklandığı öğrenildi. Gitanas Paluckas'ın Litvanya Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanlığı'ndan da istifa edeceği bildirilirken, partinin başına önceki Ekonomi ve İnnovasyon Bakanı Mindaugas Sinkevicius'un geçmesi bekleniyor.

Mali suçlarla ilgili soruşturma başını yaktı! Litvanya Başbakanı Paluckas istifa etti

KOALİSYON HÜKÜMETİ DAĞILACAK

Gitanas Paluckas, geçtiğimiz yılın ekim ayında yapılan parlamento seçimleri sonrası üç partili koalisyonun kurulmasının ardından başbakanlık görevine başlamıştı. Paluckas'ın istifasının ardından koalisyon hükümetinin çökmesi ve kabinesinin de istifa etmesi bekleniyor.

KARDEŞİNİN EŞİNE AİT ŞİRKETTE ARAMA

Edinilen bilgiye göre Litvanya Mali Suçları Servisi görevlileri sabah saatlerinde Başbakan Gitanas Paluckas'ın kardeşi Danas Paluckas'ın karısına ait Dankora adlı şirkette arama yaptı. Söz konusu şirket Avrupa Birliği (AB) desteğinden yararlanarak Başbakan Paluckas'a ait firmadan batarya sistemleri satın almıştı.

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#Paluckas
#Dünya
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