Mali'de köylülere silahlı saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Temmuz 2024 16:19 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 16:25
Batı Afrika ülkesi Mali'de tarım arazilerinde çalışan köylülere silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 26 köylü hayatını kaybetti.
Mali'nin Bankass kasabasının Dembo köyünde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Kasabanın Belediye Başkanı Moulaye Guindo, tarım arazilerinde çalışan köylülere ateş açıldığını belirtti.
Saldırıda en az 26 köylü öldürüldü. Başkan Guindo, bölgeye askerlerin gönderildiği, saldırıyı ise henüz üstlenen olmadığını açıkladı.
SİLAHLI BASKINDA 40 KİŞİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Öte yandan şiddet olaylarının yaşandığı Mali’nin Mopti bölgesinde 1 Temmuz’da silahlı saldırganlar tarafından düzenlenen baskında en az 40 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı