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Mangal kokusu fil ailesini eve getirdi, olan arabaya oldu!

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
14 Ağustos 2024 15:01 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 15:12

Tayland'ın Khao Yai ormanında mangal yapan bir aileye fil ailesi de dahil oldu. Lezzetli kokulara doğru gelen filler ve yavruları kimseye zarar vermese de ailenin aracını perte çıkardı. Milli Park yetkilileri devreye girdi, filler ormana yönlendirildi.

Tayland'ın Khao Yai ormanının yakınlarında tatil yapan bir aile, mangal yapınca filler de kokuya dayanamayıp geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 3 yetişkin ve 2 yavru fil, aileye doğru yaklaştı. 

Dişi fil, aileye zarar vermese de araca kafayı taktı ve arabaya saldırmaya başladı. Önce burnuyla arabayı yan çeviren fil bununla yetinmeyip arabayı tamamen ters çevirdi. 

Mangal kokusu fil ailesini eve getirdi, olan arabaya oldu! - 1. Resim

Bu esnada kimse yaralanmadı fakat araç ciddi zarar gördü.

Mangal kokusu fil ailesini eve getirdi, olan arabaya oldu! - 2. Resim

AİLEYE TAZMİNAT ÖDENDİ

Aile, Milli Park yetkililerine haber verdi. Khao Yai Milli Parkı şefi Chaiya Huayhongthong, görevlilerin filleri ormanın derinliklerine yönlendirdiğini söyledi.

Mangal kokusu fil ailesini eve getirdi, olan arabaya oldu! - 3. Resim

Huayhongthong, "Filler, konukların gizlice yemek pişirmesi sonucu kokuyu takip etti. Araç sahibine küçük bir tazminat ödendi. Turistlere, park kurallarına uymalarını hatırlatmak isterim," dedi.

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
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