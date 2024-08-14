Mangal kokusu fil ailesini eve getirdi, olan arabaya oldu!
Tayland'ın Khao Yai ormanında mangal yapan bir aileye fil ailesi de dahil oldu. Lezzetli kokulara doğru gelen filler ve yavruları kimseye zarar vermese de ailenin aracını perte çıkardı. Milli Park yetkilileri devreye girdi, filler ormana yönlendirildi.
Tayland'ın Khao Yai ormanının yakınlarında tatil yapan bir aile, mangal yapınca filler de kokuya dayanamayıp geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 3 yetişkin ve 2 yavru fil, aileye doğru yaklaştı.
Dişi fil, aileye zarar vermese de araca kafayı taktı ve arabaya saldırmaya başladı. Önce burnuyla arabayı yan çeviren fil bununla yetinmeyip arabayı tamamen ters çevirdi.
Bu esnada kimse yaralanmadı fakat araç ciddi zarar gördü.
AİLEYE TAZMİNAT ÖDENDİ
Aile, Milli Park yetkililerine haber verdi. Khao Yai Milli Parkı şefi Chaiya Huayhongthong, görevlilerin filleri ormanın derinliklerine yönlendirdiğini söyledi.
Huayhongthong, "Filler, konukların gizlice yemek pişirmesi sonucu kokuyu takip etti. Araç sahibine küçük bir tazminat ödendi. Turistlere, park kurallarına uymalarını hatırlatmak isterim," dedi.