Manş Denizi'nde bot battı! 4 düzensiz göçmenin öldü

12 Temmuz 2024 16:33 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 16:45

Manş Denizi ve Kuzey Denizi Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 04.30 sularında Fransız kurtarma gemisi Minck, Manş Denizi'nde devriye gezerken düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun havasının indiğini ve birçok kişinin denizde bulunduğunu tespit etti.

Fransız kurtarma gemisindeki ekip, bir balıkçı teknesinin yardımıyla denizde mahsur kalan 56 kişiyi kurtardı ve karaya çıkardı.

4 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Olay yerine 05.00 sularında varan Fransız helikopter ve devriye gemisi de 4 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Boulogne sağlık ekibinin müdahalelerine rağmen bu 4 düzensiz göçmen kurtarılamadı.

Valilik, her gün Manş Denizi'nden 600'den fazla ticari geminin geçtiği ve bu bölgenin riskli olduğu uyarısında bulundu.

Yaklaşık 30 bin göçmen geçen yıl Manş Denizi'ni geçerek Fransa'dan İngiltere'ye ulaşmıştı.