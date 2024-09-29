Marburg virüsü 6 kişiyi öldürdü! Salgın için DSÖ'den uyarı geldi! İşte belirtileri

29 Eylül 2024 17:07 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 17:12

Ruanda'da Marburg virüsü salgını nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü, virüse karşı herhangi bir aşının bulunmadığını açıkladı.

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Ruanda​'da yüzde 88'e varan ölüm oranına sahip Marburg virüsü​ nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti. Ruanda Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybedenlerinin çoğunluğunun sağlık çalışanları​ olduğunu açıkladı. Salgının doğrulanmasının ardından 20 vaka tespit edildi.

Ebola virüsü ile aynı virüs ailesinden gelen Marburg'un ölüm oranı oldukça yüksek. Virüs, meyve yarasalarından insanlara bulaşarak sonrasında enfekte kişilerin vücut sıvılarıyla temas yoluyla yayılıyor.

MARBURG VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Belirtiler arasında ateş, kas ağrıları, ishal, kusma ve bazı durumlarda aşırı kan kaybından dolayı ölüm gibi görülüyor.

Dünya Sağlık Örgütü, virüse karşı özel bir tedavi veya aşı bulunmadığını ancak bir dizi kan ürünü, ilaç ve bağışıklık tedavileri geliştirildiğini açıkladı.

Ruanda yetkilileri, yayılmayı kontrol altına almak için temas takibi, gözetim ve test çalışmalarını yoğunlaştırdığını ifade etti.