Marie Antoinette'i tahttan indiren kolye rekor fiyata satıldı! 'Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler' sözü tarihe geçmişti

14 Kasım 2024 07:38 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 08:11

Fransa Kraliçesi Marie Antoinette'in giyotinle idama götüren, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in taç giyme töreninde takılan gizemli kolye, Cenevre'deki bir açık artırmada rekor bir fiyata dolara satıldı.

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18. yüzyıla ait, yaklaşık 300 karatlık elmaslarla süslenmiş olan bu antika kolyenin, Sotheby’s Müzayede Evi tarafından düzenlenen “Kraliyet ve Asil Mücevherler” etkinliğinde 1.8 ile 2.8 milyon dolar arasında satılması bekleniyordu. Ancak yoğun ilgiyle nihai fiyat vergiler ve komisyonlarla birlikte 4.26 milyon İsviçre frangına yükseldi. Kolyeyi, telefon aracılığıyla teklif veren ve kimliğini gizli tutan bir alıcı aldı. Sotheby’s mücevher bölümünden Andres White Correal, alıcının bu alımdan dolayı son derece mutlu olduğunu belirterek, “Geceye büyük bir enerji hakimdi,” dedi.

TARİHE YÖN VEREN SKANDALIN TANIĞI

Bu değerli mücevher, Fransız Devrimi'ni tetikleyen ünlü “Elmas Kolye Skandalı”na dayanan bir geçmişe sahip. 1780'lerde, bir asilin Marie Antoinette’in adını kullanarak bu lüks elmas kolyeyi dolandırıcılık yoluyla elde etmesi, kraliçenin itibarını sarsarak halkın öfkesini daha da artırmıştı. Skandala konu olan bazı elmasların bu kolyeye işlendiği düşünülüyor.

Sotheby’s, yarım yüzyıldır Asya’da bir koleksiyonda muhafaza edilen ve üç sıra elmasın püsküllerle tamamlandığı bu özel parçanın nadir bulunması nedeniyle büyük ilgi gördüğünü belirtti. Açıklamada, “Bu büyüleyici antika mücevher, tarihe tanıklık eden eşsiz bir eser,” ifadesi kullanıldı.

SADECE İKİ KEZ KULLANILDI

Kolyenin kökeni, 20. yüzyıl başlarında Anglesey Markizleri’nin koleksiyonuna kadar izlenebiliyor. Aile üyeleri, bu nadir kolyeyi yalnızca iki önemli etkinlikte kullanmıştı: 1937’de Kral VI. George’un ve 1953’te Kraliçe II. Elizabeth’in taç giyme törenlerinde. Kolyenin tam olarak kim tarafından tasarlandığı veya kime özel yapıldığı bilinmese de uzmanlar, böyle bir mücevherin ancak kraliyet ailesine layık olabileceğini düşünüyor.

Sotheby’s ayrıca, kolyenin elmaslarının Hindistan’daki ünlü ve artık tükenmiş Golconda madenlerinden geldiğine inandığını belirtti. Avrupa'nın önde gelen çevrim içi mücevher firmalarından 77 Diamonds'un başkanı Tobias Kormind ise, “Bu antika kolye, eşsiz elmasları ve iki taç giyme törenine tanıklık etmesiyle gerçek bir tarih hazinesidir,” değerlendirmesini yaptı.