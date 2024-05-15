Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Marinada yangın çıktı! Onlarca tekne küle döndü

Marinada yangın çıktı! Onlarca tekne küle döndü

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 May 2024 15:38 - Güncelleme : 15 May 2024 15:46
Marinada yangın çıktı! Onlarca tekne küle döndü

Hırvatistan'ın kuzeybatısında bulunan marinada çıkan yangın 22 tekneyi küle çevirdi. Çevresel zararı engellemek için denize bariyerler yerleştirildi.

Hırvatistan’ın Adriyatik kıyısında yer alan turistik Istria Yarımadası'ndaki bir marinada yerel saatle 03.55'te yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Hırvatistan medyası, yangın sırasında bazı tekne sahiplerinin alevlerden kaçmak için denize atladığını, itfaiyecilerin ise alevlerin henüz ulaşmadığı tekneleri ayırmak için yoğun çaba sarf ettiğini aktardı.

Marinada yangın çıktı! Onlarca tekne küle döndü - 1. Resim

22 TEKNE KÜLE DÖNDÜ

Yangın saat 07.00 civarında kontrol altına alınırken, Hırvatistan Sivil Koruma Müdürlüğüne göre alev alev yanan 22 tekne küle döndü. Çevresel zararı engellemek için denize bariyerler yerleştirildi.

Marinada yangın çıktı! Onlarca tekne küle döndü - 2. Resim

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...