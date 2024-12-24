Marinadaki tekne havaya uçtu! O anlar anbean kaydedildi: Ölü ve yaralılar var

24 Aralık 2024 09:21 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 09:38

ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale kentinin Lauderdale marinasında bir tekne havaya uçtu. Patlama sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirilirken, o anlar anbean güvenlik kameralarına kaydedildi.

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ABD'nin Florida​ eyaletindeki bir marinada akıllara durgunluk veren olay yaşandı. Bir teknenin havaya uçması sonucu 1 kişinin ölümüne ve 5 kişinin de yaralanmasına yol açtığı anın yürek parçalayan görüntüleri yayınlandı.

ABD medyasının yayımladığı güvenlik kamerası kayıtlarına göre, küçük tekne akşam 18.00 sıralarında alevler içinde kalmasının ardından havaya uçtu. Ardından Lauderdale Marina'da şoka girmiş görgü tanıkları çaresizce bakarken yangın yayıldı.

Teknenin üst yarısı, patlamanın etkisiyle havaya fırladı. Fort Lauderdale'de kentinde olayın gerçekleştiği Lauderdale marinasının yakındaki bir restoranda bulunan görgü tanıkları yaptıkları açıklamada teknenin patlamadan önce yakıt aldığını gördüklerini söyledi.

Bir görgü tanığı, "Büyük bir patlama​ duydum ve baktığımda teknenin ikinci katında bir kadın vardı" ifadelerine yer verdi.

SUDA ÖLÜ OLARAK BULUNDU

ABD basınına göre, korkunç olay sırasında daha küçük ikinci bir tekne de alev aldı. Yetkililer, 5 kurbanın kaostan çıkarılarak yakındaki hastanelere kaldırıldığını ve üçünün durumunun ağır olduğunu söyledi.

Ölen kurban dalgıçlar tarafından suda ölü olarak bulundu. Yerel bir medya kuruluşuna konuşan restoran çalışanı Tamer D., "Tekne tamamen yok oldu. Ondan sonra yardıma ihtiyacı olan var mı diye bakmak için dışarı koştum. Bir adam yanıyordu, bir başkası suyun içindeydi. Bir anda tam bir kaos oldu." ifadelerini kullandı