Mark Zuckerberg hakim karşısında

Şubat 19, 2026 13:18
Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg, sosyal medya bağımlılığı iddialarının merkezindeki davada ifade vermek üzere Los Angeles Yüksek Mahkemesi’ne çıktı. NBC News’in “çekişmeli” olarak tanımladığı duruşma, teknoloji dünyasında yakından takip ediliyor.

Zuckerberg mahkemede açık bir mesaj verdi: “Amacımız kullanıcıların uygulamada daha fazla vakit geçirmesi değil.” Ona göre Instagram’ı tasarlarken öncelik, etkileşimi artırmak değil, platformu daha yararlı hale getirmekti. Yani, bir şey değerliyse insanlar zaten kullanır — zorlamaya gerek yok, dedi.

“ETKİLEŞİM HEDEFLERİNDEN UZAKLAŞTIK”

Duruşma sırasında Zuckerberg’e, şirket içi belgelerde yer aldığı belirtilen “etkileşimi artırma” hedefleri soruldu. Meta CEO’su bu hedeflerden bilinçli şekilde uzaklaştıklarını öne sürdü. Şirketin odağının fayda olduğunu savundu.

Aslında burada temel tartışma şu: Bir platformun daha çok kullanılması, onun bağımlılık yaptığı anlamına mı gelir? Zuckerberg’in cevabı net; hayır. Ona göre kullanım artışı, fayda algısının doğal sonucu.

DAVACI: “ÇOCUKLUĞUM ZARAR GÖRDÜ”

Dava, mahkeme belgelerinde “KGM” ya da “Kaley” olarak geçen ve şu an 20 yaşında olan genç bir kadın tarafından açıldı. Davacı, çocukluk yıllarında Instagram, YouTube, Snapchat ve TikTok’ta yer alan bağımlılık yapıcı özelliklerden zarar gördüğünü iddia ediyor.

TikTok ve Snapchat’in dava mahkemeye taşınmadan önce anlaşmaya vardığı belirtiliyor. Meta cephesi ise farklı bir savunma hattı çizmiş durumda. Şirket avukatları, davacının zihinsel sağlık sorunlarının sosyal medya kullanımından önce başladığını kanıtlayacaklarını ima etti.

AKILLI GÖZLÜK GERGİNLİĞİ

Duruşmada dikkat çeken bir başka detay da salondaki teknoloji gerilimi oldu. Yargıç, yapay zekâ destekli gözlüklerle kayıt yapılmasına karşı sert bir uyarı yaptı. Zuckerberg’in ekibinden bazı kişilerin Meta’nın kameralı akıllı gözlükleriyle salona girdiği görüldü.

Hakim, mahkeme salonunda gizlice kayıt yapılmasının “mahkemeye saygısızlık” anlamına geleceğini açıkça ifade etti. Açıkçası bu an, davanın teknolojiyle ne kadar iç içe geçtiğini gösteren sembolik bir sahneydi.

YAŞ DOĞRULAMA SORUSU

Zuckerberg’e yöneltilen bir diğer kritik soru da 2019’dan önce neden yaş doğrulaması yapılmadığıydı. Meta CEO’su, o dönemde yaş bilgisinin istenmemesini gizlilik endişeleriyle açıkladı.

