Mark Zuckerberg hakim karşısında

Aslında burada temel tartışma şu: Bir platformun daha çok kullanılması, onun bağımlılık yaptığı anlamına mı gelir? Zuckerberg’in cevabı net; hayır. Ona göre kullanım artışı, fayda algısının doğal sonucu.

DAVACI: “ÇOCUKLUĞUM ZARAR GÖRDÜ”

Dava, mahkeme belgelerinde “KGM” ya da “Kaley” olarak geçen ve şu an 20 yaşında olan genç bir kadın tarafından açıldı. Davacı, çocukluk yıllarında Instagram, YouTube, Snapchat ve TikTok’ta yer alan bağımlılık yapıcı özelliklerden zarar gördüğünü iddia ediyor.