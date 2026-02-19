Mark Zuckerberg hakim karşısında

Kategoriler
Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg, sosyal medya bağımlılığı iddialarının merkezindeki davada ifade vermek üzere Los Angeles Yüksek Mahkemesi’ne çıktı. NBC News’in “çekişmeli” olarak tanımladığı duruşma, teknoloji dünyasında yakından takip ediliyor.
Zuckerberg mahkemede açık bir mesaj verdi: “Amacımız kullanıcıların uygulamada daha fazla vakit geçirmesi değil.” Ona göre Instagram’ı tasarlarken öncelik, etkileşimi artırmak değil, platformu daha yararlı hale getirmekti. Yani, bir şey değerliyse insanlar zaten kullanır — zorlamaya gerek yok, dedi.
Duruşma sırasında Zuckerberg’e, şirket içi belgelerde yer aldığı belirtilen “etkileşimi artırma” hedefleri soruldu. Meta CEO’su bu hedeflerden bilinçli şekilde uzaklaştıklarını öne sürdü. Şirketin odağının fayda olduğunu savundu.
Aslında burada temel tartışma şu: Bir platformun daha çok kullanılması, onun bağımlılık yaptığı anlamına mı gelir? Zuckerberg’in cevabı net; hayır. Ona göre kullanım artışı, fayda algısının doğal sonucu.
Dava, mahkeme belgelerinde “KGM” ya da “Kaley” olarak geçen ve şu an 20 yaşında olan genç bir kadın tarafından açıldı. Davacı, çocukluk yıllarında Instagram, YouTube, Snapchat ve TikTok’ta yer alan bağımlılık yapıcı özelliklerden zarar gördüğünü iddia ediyor.
TikTok ve Snapchat’in dava mahkemeye taşınmadan önce anlaşmaya vardığı belirtiliyor. Meta cephesi ise farklı bir savunma hattı çizmiş durumda. Şirket avukatları, davacının zihinsel sağlık sorunlarının sosyal medya kullanımından önce başladığını kanıtlayacaklarını ima etti.
Duruşmada dikkat çeken bir başka detay da salondaki teknoloji gerilimi oldu. Yargıç, yapay zekâ destekli gözlüklerle kayıt yapılmasına karşı sert bir uyarı yaptı. Zuckerberg’in ekibinden bazı kişilerin Meta’nın kameralı akıllı gözlükleriyle salona girdiği görüldü.
Hakim, mahkeme salonunda gizlice kayıt yapılmasının “mahkemeye saygısızlık” anlamına geleceğini açıkça ifade etti. Açıkçası bu an, davanın teknolojiyle ne kadar iç içe geçtiğini gösteren sembolik bir sahneydi.
Zuckerberg’e yöneltilen bir diğer kritik soru da 2019’dan önce neden yaş doğrulaması yapılmadığıydı. Meta CEO’su, o dönemde yaş bilgisinin istenmemesini gizlilik endişeleriyle açıkladı.