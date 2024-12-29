Mark Zuckerberg: Hawaii'deki yeraltı yapısı 'kıyamet sığınağı' değil

29 Aralık 2024 14:23 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 14:24

Mark Zuckerberg, Hawaii'deki gizli malikanesinde inşa ettiği 5.000 metrekarelik yeraltı yapısının bir "kıyamet sığınağı" olmadığını, sadece küçük bir sığınak olduğunu açıkladı.

Meta CEO'su ve Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg​, Hawaii​'nin Kauai Adası'nda inşa ettiği gizli malikanesindeki 5.000 metrekarelik yeraltı yapısının bir "kıyamet sığınağı" olmadığını belirtti. Zuckerberg, geçtiğimiz Aralık ayında Wired dergisinin yaptığı uzun bir araştırmada, 1.400 dönümlük arazide inşa edilen bu gizli yapının detaylarını açıklamıştı. Yapının, Amerika'daki ortalama bir özel aile evinden iki kat daha büyük olduğu ifade ediliyordu.

SADECE KÜÇÜK BİR SIĞINAK...

Zuckerberg, Bloomberg'e verdiği bir röportajda yeraltı yapısının "sığınak" olup olmadığı sorusuna yanıt verdi. Zuckerberg, "Hayır, o sadece küçük bir sığınak gibi bir şey. Bir bodrum gibi" diyerek, yapının kıyamet sığınağı olmadığına dair açıklama yaptı.

Wired'ın araştırmasında, Zuckerberg'in Hawaii'deki gizli malikanesinin yaklaşık 270 milyon dolara mal olacağı tahmin ediliyordu. Yeraltındaki sığınak ise bu yapının en dikkat çekici parçası. Sığınakta, "metal ve betonla yapılmış patlamaya dayanıklı bir kapı", "merdivenle erişilebilen bir kaçış kapağı" ve "kendi enerji ve yiyecek temini" olduğu belirtiliyordu.

Zuckerberg'in Hawaii'deki gizli malikanesinin inşasında çalışan neredeyse tüm kişiler, gizlilik sözleşmeleri ile bağlanmıştı. Ressamlardan güvenlik görevlilerine, elektrikçilerden marangozlara kadar herkes, yaptıkları işler hakkında bilgi paylaşmaktan yasaklanmıştı. Hatta farklı inşaat ekiplerinin birbirleriyle iletişim kurması da engellenmişti. Gizlilik sözleşmeleri ve katı güvenlik önlemleri, yapının ne kadar gizli bir proje olduğunu gösteriyor.

BİLL GATES VE ELON MUSK İÇİN DE AYNI İDDİALAR VAR

Wired'a konuşan anonim kaynaklar, Zuckerberg'in "apokaliptik bir sığınak" veya "dev bir yeraltı şehir" inşa ettiğini tahmin ediyordu. New York Post ise, zenginlerin bu tür projelere yatırım yapmayı tercih ettiğini belirtiyor. Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın da yeraltında özel alanlar inşa ettiği, hatta evlerinin altında tüneller bulundurdukları söylentileri arasında.

Zuckerberg, Hawaii'deki malikanesinin gizemli yapısına dair tüm bu spekülasyonlara rağmen, yeraltındaki alanı basit bir sığınak olarak tanımlıyor. Ancak proje hakkında daha fazla detay, gizliliğin korunması adına pek fazla paylaşılmıyor.