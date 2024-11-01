01 Kasım 2024 09:25 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 10:01

Rusya ve Ukrayna arasında yaklaşık 3 senedir devam eden savaşın etkileri market raflarında açıkça görülüyor. Rus lider Vladimir Putin, savaş nedeniyle ekonominin en az şekilde etkilenmesi için önlemler alsa da market fiyatlarındaki artış hırsızlıkları da artırdı. Özellikle bir ürünün çalınmasının önüne geçilemiyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri emriyle başlayan Ukrayna'nın işgal girişimi yaklaşık 3 senedir devam ederken savaşın etkileri her alanda görülüyor. Market raflarında fiyat artışı aldı başını gitti, ülkedeki hırsızlıklar da arttı. Özellikle tereyağın fiyatının artışı bu ürünü en çok çalınanlar listesinde başa taşıdı.

RUSYA, TÜRKİYE'NİN KAPISINI ÇALDI

Reuters’ın haberine göre Rusya’nın devlet istatistik kurumu verileri, bir paket tereyağı fiyatının Aralık ayından bu yana yüze 25,7 oranında arttığını gösteriyor.

Rusya'ya Belarus'tan gelen tereyağ ithalatı yeterli olmayınca Türkiye, İran ve Hindistan'ın kapısı çalındı. Bu ülkelerden büyük sevkiyatların yapılması bekleniyor.

''TEREYAĞINDA KIYAMET KOPUYOR''

Rusya'nın popüler bir Telegram kanalındaki ekonomistler, bu fiyat artışıyla ilgili olarak, "Tereyağında kıyamet kopuyor; tereyağında geçen yıl yumurta fiyatlarında yaşanan durum tekrarlanırsa şaşırmayız'' dedi.

Rus basınına göre fiyatlardaki bu hızlı artış, bazı marketlerde tereyağı hırsızlıklarının ortaya çıkmasına yol açtı. Bazı dükkanlar tereyağı paketlerini plastik kutulara koyarak hırsızlığı önlemeye çalışıyor.

Öte yandan daha önce de yumurta fiyatları tüketiciler arasında paniğe yol açmıştı.