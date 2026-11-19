Popüler süpermarket zinciri Aldi, mağazalarında satılan Priano markalı iki makarna çeşidi için acil geri çağırma uyarısı yayımladı. Daily Mail'in haberine göre karar, yaklaşık 255 gramlık plastik kaplarda satışa sunulan Priano Protein Carbonara Tortelloni ve Priano Protein Herb & Cheese Tortelloni ürünlerini kapsıyor.

Sağlık yetkilileri, geri çağrılan makarnaların uygun olmayan sıcaklıklarda depolanmış, dağıtılmış veya satılmış olabileceği uyarısında bulundu. Uygunsuz sıcaklık koşullarının, botulizm hastalığına neden olan toksini salgılayan Clostridium botulinum başta olmak üzere çeşitli bakterilerin üremesine zemin hazırlamış olabileceği belirtiliyor.

TEHLİKELİ MAKARNALAR TÜRKİYE'DE SATILMIYOR

Tehlikeli olan makarnaların ABD'nin Alabama, Georgia, North Carolina ve South Carolina eyaletlerinde satıldığı bildirildi. Türkiye'de bu marka marketlerde bulunmuyor. Geri çağırma kapsamındaki paketlerin son kullanma tarihi 18 Aralık 2026, barkodun yakınında yer alan parti numarası ise T9101926 olarak açıklandı.

Yetkililer, geri çağırma kararıyla bağlantılı olarak şu ana kadar herhangi bir hastalık vakası bildirilmediğini ve makarnalarda Clostridium botulinum bakterisine yönelik pozitif bir test sonucuna rastlanmadığını aktardı.

Buna rağmen tüketicilere, bozuk görünmese veya kötü kokmasa dahi etkilenen ürünleri kesinlikle hazırlamamaları ve tüketmemeleri çağrısı yapıldı. Ürünleri satın alan müşterilerin paketleri çöpe atması isteniyor.

BAKTERİ 3,3 DERECENİN ÜZERİNDE ÜREYEBİLİYOR

Doğada toprakta, tozda ve arıtılmamış sularda bulunan Clostridium botulinum sporları, uyku halindeyken genellikle zararsız kabul ediliyor. Ancak gıdalara bulaşan bakteri, ürün soğuk zincirde tutulmadığında ciddi hastalıklara yol açabiliyor.

Botulizme neden olan bakterilerin 3,3°C sıcaklıktan itibaren çoğalmaya başladığı bildiriliyor.

BELİRTİLER 12 İLA 36 SAAT İÇİNDE ORTAYA ÇIKIYOR

Botulizm vakalarında sinir sistemine saldıran nörotoksinler; solunum kaslarında yetmezliğe, felce ve ölüme yol açabiliyor. Toksinlerin tüketilmesinden sonraki 12 ila 36 saat içinde ortaya çıkan hastalığın erken evrelerinde baş dönmesi, çift görme ile konuşma veya yutma güçlüğü görülüyor. İlerleyen evrelerde ise kas felci ve ölüm riski doğuyor.

Her yaştan insan botulizm riski altında bulunsa da sağlık yetkilileri; çocukların, ortalama bir yetişkinden daha düşük kiloya sahip kişilerin ve sinir ya da kas rahatsızlığı bulunan bireylerin daha yüksek risk grubunda yer aldığını vurguluyor.

ERKEN MÜDAHALE HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Botulizm şüphesi taşıyan kişilerin vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurması gerektiğini belirten yetkililer, hastalığın temel tedavisinin toksinlerin daha fazla zarar vermesini önleyen antitoksin ilacı olduğunu ifade ediyor.