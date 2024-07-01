Market teslimatı yapan İHA'lara ateş açtı, tutuklandı

01 Temmuz 2024 15:16 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 15:32

Kız çocukları erkek çocukları tarafından öldürülüyor! Ülke bu cinayetlerin önünü alamıyor

Kız çocukları erkek çocukları tarafından öldürülüyor! Ülke bu cinayetlerin önünü alamıyor

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Lake County'de yaşayan 72 yaşındaki Dennis Winn, market teslimatı yapan insansız hava araçlarını (İHA, drone) kurşunlamakla suçlanıyor. ABD'nin zincir marketlerinden biri, müşterilerine İHA'larla teslimata başladı.

İHA'LARIN ONU GÖZETLEDİĞİNİ DÜŞÜNDÜ

Dennis Winn, teslimat yapan İHA'ları kendi tabancasıyla hedef aldı ve kurşun deliği bulunan İHA'lar yetkilileri harekete geçirdi. İddiaya göre Winn, havuz pompası üzerinde çalışmalar yaparken İHA'nın kendini gözetlediğini düşündü ve ateş açtı.

Winn'in komşusu da bir nakliye aracı beklediği sırada, Winn'in İHA'yı vurduğunu anlattığını açıkladı. Winn, gözaltına alınıp tutuklandı, 13 bin 500 dolar kefalet ödeyerek serbest kaldı.