Marmoset maymunu ısırdı, hayatından oldu! Haftalarca mücadele verse de kurtulamadı

04 Eylül 2024 15:08 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 15:18

Brezilya'da marmoset maymunu tarafından ısırılan 56 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Beyninde ve omuriliğinde ölümcül iltihaplanma meydana gelen adam temmuz ayından beri verdiği yaşam mücadelesinde yenik düştü.

Brezilya'nın Piaui eyaletinde marmoset maymunu tarafından ısırılan adamın beyninde ve omuriliğinde ölümcül bir iltihaplanma oluştu. Temmuz ayında kırsal bir bölgede marmoset maymununun ısırdığı adam, hastanede kuduz tedavisi gördü. Fakat kuduz virüsü, beyninde ve omuriliğinde iltihaplanmaya neden oldu.

SALYA AKMASI, KUSMA, BAYILMA GİBİ SEMPTOMLAR GÖSTERDİ

Kusma, salya akması ve bayılma gibi semptomlarla hastaneye başvuran adam ağustos ayının sonunda yaşam mücadelesini kaybetti. Yetkililer, kuduz virüsünün bir hayvan tarafından ısırılma ya da tırmalanma sonucu oluşabileceğini, genellikle aşılama ve tedaviyle önlenebilir olduğunu belirttiler.

EN SON 11 YIL ÖNCE KUDUZ GÖRÜLMÜŞTÜ

Öte yandan Brezilya'nın Piaui eyaletinde en son 11 yıl önce 2013 yılında kuduz görüldüğü açıklandı. Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın talebi üzerine Piripiri'deki yetkililerden bölgedeki köpek ve kedilere kuduz aşısı yapılma durumunu incelemeleri istendi.