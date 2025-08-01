Mars'ta "yaban mersini küreleri" bulundu! Hikaye bambaşka çıktı

NASA'nın Mars'ta keşfettiği yeni yapılar, 2004 yılında 'Opportunity' uzay aracının Meridiani Planum'da ortaya koyduğu ve şekil benzerlikleri dolayısıyla 'blueberry' (yaban mersini) olarak adlandırılan kürelere oldukça benziyor. Ancak bu kez yaban mersini oluşumunun hikayesinin bambaşka olduğu ortaya çıktı.

Geçmişte bulunan kürelerin suyla dolmuş zeminlerde oluştuğu biliniyordu. Bu defa karşılaşılan yapılar ise ateşin ve şiddetin izlerini taşıyor. NASA'da çalışan bilim insanları, bu kürelerin yüksek sıcaklık etkisiyle ya da bir meteorit çarpmasının ardından yüzeye saçılan eriyiklerin hızla soğuyup katılaşmasıyla oluşmuş olabileceğini düşünüyor.

NASA İKİ OLASILIK ÜSTÜNDE DURUYOR

"Witch Hazel Hill" olarak adlandırılan bölgede yapılan gözlemlerde, bazı kürelerin kayaların içine gömülü olduğu, bazılarının ise yüzeyde serbest şekilde durduğu belirlendi. Bu durum, oluşumların şiddetli bir dış etkenle meydana gelmiş olabileceğini destekliyor.

NASA'ya göre iki olasılık öne çıkıyor:

Volkanik köken: Lav püskürmesi sırasında oluşmuş ve hızla katılaşarak küresel şekil almış olabilirler.

Kozmik çarpma: Meteorit etkisiyle kayaların erimesi ve yeniden soğuyarak yuvarlak form kazanması mümkün.

GEÇMİŞE IŞIK TUTUYOR

Keşif ekibinde yer alan bilim insanları, bu bulguların Mars'ın erken dönemlerindeki jeolojik ve kozmik olaylara dair yeni bir pencere araladığını ifade ediyor. Özellikle Jezero Krateri çevresindeki antik volkanik izler veya meteorit çarpma kalıntıları, Mars'ın bir zamanlar ne kadar aktif olduğunu gösteriyor.

Her iki senaryo da Mars yüzeyinde zaman içinde neler yaşandığına dair bilgi dağarcığımızı genişletiyor.