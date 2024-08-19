Masraflar boyu aştı! Çiftler artık düğün davetlilerine bilet kesiyor

19 Ağustos 2024 15:09 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 15:39

Hayat pahalılığı her geçen gün artarken evlilik aşamasında olan çiftler, masraflarla baş etmekte zorlanıyor. ABD'de bu durum karşısında yeni bir uygulama gelişti. Bazı çiftler, düğün masrafları nedeniyle davetlilerden giriş ücreti almaya başladı.

Houston'da yaşayan Hassan Ahmed adlı bir TikTok kullanıcısı, düğününe 100 bin dolar yaklaşık 3 milyon 373 bin TL harcadığını bu yüzden davetlilere bilet kestiğini, fiyatı ise 450 dolar (yaklaşık 15 bin 178 TL) olarak belirlediğini söyledi. Davetlilerden bazılarının bu duruma tepki göstererek gelmemesine ise şaşırdığını ifade eden Ahmed, insanların konserlere daha fazla para harcadıklarını söyledi.

ABD'de bu tarz örnekler ise giderek arıyor. Geçtiğimiz yıl Styles çifti, misafirlerinin ulaşımı için tuttukları otobüsün kapasitesi yetersiz kalınca davetli sayısını azaltmak için düğüne katılanlara 333 dolarlık bilet satmışlardı.

TÜRKİYE'DE DE DURUM BENZER

Türkiye'de de düğün ya da nikahın ardından düzenlenen etkinliklerde, çiftlerin, davetlilerden yemek veya giriş ücretinin ödemesini beklemesi tepki toplayabiliyor.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı'nın bu yıl açıkladığı rakamlara göre, İstanbul'da yeni ev kurmanın ve salon düğünü yapmanın maliyeti ortalama 589 bin 405 TL. Kır düğününde bu miktar 754 bin 405 TL'ye çıkarken takı ve balayı masrafları hesaplamalara dahil edilmedi.