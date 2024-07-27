Matematik dehası köpek! Dört işlem yapabilen sevimli hayvan sosyal medyada gündem oldu

27 Temmuz 2024 14:20 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 14:22

Kedi cinsleri ve ırkları: Sevimli, oyuncu, en sağlıklı ve tüylü kedi cinsleri!

Kedi cinsleri ve ırkları: Sevimli, oyuncu, en sağlıklı ve tüylü kedi cinsleri!

Amerikalı bir adam, Cockapoo cinsi köpeğine matematik öğretti, sevimli köpek sosyal medyada büyük ilgi gördü.

KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Köpek, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi dört temel matematik işlemini kısa sürede bilerek viral oldu.

YÜZ İFADESİ GÜLDÜRDÜ

Sahibi tarafından videoya kaydedilen bu anlar, sosyal medyada hızla yayıldı ve köpek matematik dahisi olduğu konusunda esprili yorumlar yapıldı.

Küçük köpeğin işlemleri yaparken yüz ifadesi izleyenleri güldürdü.