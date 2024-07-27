Matematik dehası köpek! Dört işlem yapabilen sevimli hayvan sosyal medyada gündem oldu
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
27 Temmuz 2024 14:20 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 14:22
ABD'de Cockapoo cinsi bir köpek, sahibinin öğrettiği toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yaparak sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sevimli köpek, zekası ve yetenekleriyle izleyenleri şaşırtmayı başardı.
Amerikalı bir adam, Cockapoo cinsi köpeğine matematik öğretti, sevimli köpek sosyal medyada büyük ilgi gördü.
KISA SÜREDE VİRAL OLDU
Köpek, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi dört temel matematik işlemini kısa sürede bilerek viral oldu.
YÜZ İFADESİ GÜLDÜRDÜ
Sahibi tarafından videoya kaydedilen bu anlar, sosyal medyada hızla yayıldı ve köpek matematik dahisi olduğu konusunda esprili yorumlar yapıldı.
Küçük köpeğin işlemleri yaparken yüz ifadesi izleyenleri güldürdü.
Kaynak: tgrthaber.com