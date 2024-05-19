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Mavi ateş topu şeklinde göktaşı geceyi aydınlattı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 May 2024 12:13 - Güncelleme : 19 May 2024 12:17

İspanya ve Portekiz’de dün gece görülen göktaşı geceyi aydınlattı. Kameralara yansıyan görüntüler hayranlık uyandırdı.

İspanya ve Portekiz’de dün gece görülen gök taşı etkileyici anlara neden oldu. Ülkelerin farklı kesimlerinde kaydedilen görüntülerde, sürtünmenin etkisiyle mavi bir ateş topuna dönen gök taşının geceyi aydınlattığı anlar hayranlık uyandırdı.Mavi ateş topu şeklinde göktaşı geceyi aydınlattı - 1. Resim 

Gök taşı ile ilgili yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, nereye düştüğü hakkında bilgi de paylaşılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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