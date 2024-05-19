Mavi ateş topu şeklinde göktaşı geceyi aydınlattı

19 May 2024 12:13 - Güncelleme : 19 May 2024 12:17

İspanya ve Portekiz’de dün gece görülen gök taşı etkileyici anlara neden oldu. Ülkelerin farklı kesimlerinde kaydedilen görüntülerde, sürtünmenin etkisiyle mavi bir ateş topuna dönen gök taşının geceyi aydınlattığı anlar hayranlık uyandırdı.

Gök taşı ile ilgili yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, nereye düştüğü hakkında bilgi de paylaşılmadı.