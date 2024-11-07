Mavi yılan herkesi şaşkına çevirdi! Yeni dönem için bir işaret

07 Kasım 2024 16:47 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 17:15

Avustralya'nın Queensland şehrinde herkesi şaşkına çeviren 'mavi ağaç yılanı' yeni dönem için bir sinyal olarak düşünüldü. Yılan avcısı ise 20 yıllık kariyeri boyunca ilk kez mavi yılanla karşılaştığını söyledi.

Avustralya'da yaygın ağaç yılanları tam da ismi gibi ülkede yaygın olsa da bu hafta Queensland'in Fraser Sahili'nde görülen bir yılan herkesi hayrete düşürdü. Son derece canlı renk tonlarına sahip mavi ağaç yılanı nehirde görüldü. Bir yılan avcısı, 20 yıllık kariyerinde sadece bir kere mavi ağaç yılanı gördüğünü söyledi.

Mathew Hampton, "Bu türün rengi siyahtan, altına, maviye kadar geniş bir yelpazede değişiyor. Fakat standart renkleri koyu renkli ve sarı karınlı oluyor... Mavi renk özellikle nadir görülüyor" dedi.

Mavi yılanın fotoğrafları sosyal medyada yayılınca ise herkes ne kadar güzel olduğuna dair yorum yaptı. Fakat yılan uzmanı, görülen mavi yılanın yeni dönem için pek de iyi olmadığını söyledi.

YILAN SEZONU ERKEN BAŞLADI

Hampton, yılan sezonunun bu yıl erken geldiğini, ekim ayında hatta eylül başlarında görülmemesi yılanların çıktığını söyledi. Yılan uzmanı bu durumun 'mevsim dışı bir hava değişimi' kaynaklı olduğunu belirtti. Hampton, "Kesinlikle yılanları daha erken uyanmış gibi görünüyor... Bu son on yılda deneyimlediklerimizin çok üzerinde. Gezegen uyarıda bulunurken ve iklim değişikliği yaşanırken, yılan mevsiminin her yıl biraz daha erken başlayacağını düşünüyorum" dedi.

Mathew Hampton, Avustralyalıların evlerinde yılanlarla karşılaşabileceğini, bu durumda uzmanlarla iletişimde olmaları gerektiğini söyledi.

YILANIN RENGİ NEDEN MAVİ?

Mavi renk tamamen genetik bir durumdur. Tüm sıradan ağaç yılanlarının "normal pulları" arasında mavi pullar bulunur; ancak bu yılanın daha yüksek bir yoğunluğu vardır.

Mathew, "Mavi renge 'mavi faz' denilir. Bu, normal pulların arasında bulunan normal mavi pulların normalden çok daha yüksek yoğunlukta olduğu ve yılana neredeyse tamamen mavi bir görünüm veren genetik bir varyasyondur.'' diyerek açıkladı.

Öte yandan ağaç yılanları ortalama 1,5 metreye kadar büyür ve tamamen zehirsizdir.