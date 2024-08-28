Maymun çiçeği kabusu büyüyor! Ölü sayısı arttı, uyarı gecikmedi: Artık tüm dünyanın sorunu

28 Ağustos 2024 09:26 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 09:30

Maymun çiçeği virüsü tüm dünyaya yayılmaya devam ediyor. Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Genel Müdürü Jean Kaseya da maymun çiçeği virüsü salgınına dair son gelişmeleri aktardı.

VAKA 23 BİNE DAYANDI, ÖLÜ SAYISI 622

Maymun çiçeği virüsünün sadece Afrika'ya özgü bir sağlık sorunu olarak görmenin doğru olmayacağını aktaran Kaseya, 26 Ağustos itibarıyla 13 Afrika Birliği (AfB) üyesi ülkede toplam 22 bin 863 vaka ve 622 ölüm tespit edildiğini açıkladı.

Kaseya, maymun çiçeği virüsünün Afrika'da ortaya çıkmış olsa da, küresel ölçekte önemli bir sağlık sorunu haline geldiğinin altını çizdi.

SALGINLA MÜCADELEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Afrika Birliği olarak salgınla mücadele çalışmalarının sürdüğünü belirten Kaseya, Orta Afrika'nın salgından en fazla etkilenen bölge olmaya devam ettiğini ekledi.

MAYMUN ÇİÇEĞİNİN BELİRTİLERİ NELER?

Maymun çiçeği virüsü bulaştıktan sonraki 5 ila 21 gün arasında kendini gösteriyor. Virüs genellikle yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişme, yorgunluk, üşüme, titreme ve su çiçeğine benzer cilt kabarcıkları gibi semptomlara yol açıyor.

Hastalığın özel bir tedavi yöntemi bulunmamakla birlikte, tedavi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların çoğu hastalığı hafif belirtilerle atlatıyor ve birkaç hafta içinde iyileşiyor.