Maymun çiçeğine karşı denizde önlem: Yük gemisi karantinada!

21 Ağustos 2024 07:18 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 07:25

Maymun çiçeği virüsü, dünyanın dört bir yanına korku salmaya devam ediyor. Hastalığın salgına dönüşmesi ihtimali birçok ülkeyi sert önlemler almaya itiyor.

Arjantin'de yaşanan son olay da hastalığa ilişkin endişenin önemli bir göstergesi oldu.

Ülkenin Rosario kentindeki liman yakınlarındaki bir gemiden yetkililere, "Hindistan vatandaşı olan bir mürettebat üyesinin göğsünde ve yüzünde kist benzeri deri lezyonları bulunduğu" bilgisi iletilince ülke adeta alarma geçirildi.

DEMİRLETİLİP DIŞ DÜNYA İLE İLİŞKİSİ KESİLDİ

Gemi derhal karantinaya alınırken Arjantin Sağlık Bakanlığı , söz konusu kişinin diğer mürettebat üyelerinden izole edildiğini ve halk sağlığı acil durum protokolünün devreye alındığını duyurdu.

San Lorenzo limanına gitmek üzere olan gemi, Santa Fe eyaletine bağlı Parana Nehri'ne demirletildi.

Sağlık Bakanlığı ve Arjantin Denizcilik Birliği, gemiye yalnızca tıbbi personel girebileceğini ve tüm mürettebatın test sonuçları çıkana kadar karantinada tutulacağını duyurdu.

AFRİKA'DA BAŞLADI, DÜNYAYA YAYILIYOR

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), geçen hafta Maymun Çiçeği virüsünü son iki yılda ikinci kez küresel bir sağlık acil durumu olarak ilan etmişti.

Afrika'da hızla yayılan yeni varyantın saptanmasından sadece bir gün sonra İsveç'te "clade 1b" varyantı görüldü. Böylece virüs ilk kez Afrika dışında tespit edildi.

Arjantin ise daha önce sekiz mpox vakası kaydetmişti ancak bunların hiçbiri "clade 1b" varyantına rastlanmamıştı.