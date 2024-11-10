Maymunlar firarda! Onlarcası kaçtı: Evlerin pencerelerini, kapılarını kapalı tutun!

10 Kasım 2024 11:27 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 11:47

Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Karolina eyaletindeki bir araştırma tesisinden 43 maymun kaçtı. Beaufort County kasabasında kapıları, pencereleri kapalı tutun uyarısı yapıldı. Sürecin yavaş ilerlediğini belirten yetkililer, bazı maymunların yakalandığını açıkladı.

ABD'nin Güney Karolina eyaletinde bulunan bir araştırma tesisinde 43 maymun firar etti. Yetkililer, özellikle Beufort County'de yaşayanlara uyarılarda bulundu. Maymunların evlere girmeleri durumuna karşı uyaran yetkililer, pencereleri ve kapıları kapalı tutmaları gerektiğini belirtti. Ayrıca maymunlara yaklaşılmaması ve kesinlikle sevilmemesi gerektiği konusunda da tavsiyeler verildi.

MAYMUNLARIN BAZILARI YAKALANSA DA ÇOĞU DIŞARDA

Yetkililer, dün bir maymunun yakalandığını, aynı bölgede başka maymunların da görüldüğünü açıkladı. Sürecin yavaş ilerlediğini belirten yetkililer, halk sağlığı açısından olumsuz bir durumun olmadığını söylediler.

Yemassee Kasabası Yöneticisi Matthew Garnes, kasaba yetkililerine yaptığı açıklamada, Alpha Genesis merkezindeki yeni bir çalışanın kafeslerinin kapısını açık bırakması sonucu maymunların kaçtığını söyledi.