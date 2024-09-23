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Maymunlar kaçırılan 6 yaşındaki kızı kurtardı! Şüpheli aranıyor

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
23 Eylül 2024 16:45 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 16:59
Maymunlar kaçırılan 6 yaşındaki kızı kurtardı! Şüpheli aranıyor

Hindistan'da maymunlar, 6 yaşındaki çocuğu istismardan kurtardı. Uttar Pradesh eyaletinde 6 yaşındaki çocuğu kaçırıp bir eve götüren adam, maymunların saldırısıyla kaçmak zorunda kaldı.

Hindistan​'ın Uttar Pradesh​ eyaletinde, kimliği belirsiz bir kişi, 6 yaşındaki kız çocuğunu kandırıp, terk edilmiş bir eve götürdü. Çocuğu istismar etmek için kaçıran adama o esnada bir grup maymun saldırdı. Maymunların müdahalesi, küçük kızın kurtulmasını sağladı, saldırgan kaçtı. 

Maymunlar kaçırılan 6 yaşındaki kızı kurtardı! Şüpheli aranıyor - 1. Resim

''MAYMUNLAR OLMASAYDI KIZIM ÖLEBİLİRDİ''

Evine dönen küçük kız, adamın onu kaçırmak istediğini, maymunların onu kurtardığını anlattı. Kızın babası, "Maymunlar olmasaydı, kızım şimdi hayatta olmayabilirdi" dedi.

ŞÜPHELİ​ HALA BULUNAMADI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin kızın elini tutarak bir sokakta yürüdüğü görülüyor. Polis, şüphelinin başka bir köyden olduğunu düşünüyor ancak henüz kimliğini tespit edemedi.

Olayla ilgili polis soruşturması başlatıldı. Ancak şüpheli hala yakalanabilmiş değil. Polis, adamı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu sıra dışı olay, Hindistan'da büyük yankı uyandırdı ve çocuk güvenliği konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirdi.

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
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