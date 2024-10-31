McDonald's E. coli salgınının nedeni bulundu! 1 kişi ölmüştü, vaka sayısı 90'a çıktı

31 Ekim 2024 07:13 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 07:15

ABD sağlık kurumu CDC, McDonald's restoran zincirinin Quarter Pounders hamburgerlerine taze doğranan soğanlarının salgının "muhtemel kaynağı" olduğunu duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tağşiş yapılan ürün listesini güncelledi: En çok bu hile kullanılıyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı tağşiş yapılan ürün listesini güncelledi: En çok bu hile kullanılıyor!

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), McDonald's Quarter Pounders ile bağlantılı E. coli vakalarının sayısının Cuma günü bildirilen 75 vakadan 90'a çıktığını bildirdi. CDC, salgının "muhtemel kaynağının" burgerlerde kullanılan dilimlenmiş soğanlar olduğunu söyledi.

"KÖFTELER TEMİZ" SAVUNMASI

McDonald's sözcüsü, salgının duyurulduğu 22 Ekim itibarıyla etkilenen eyaletlerdeki tüm Quarter Pounder sandviçlerin restoranlardan çekildiğini söyledi . CDC, halk için daha fazla riskin "çok düşük" olduğunu söyledi. En son vaka 16 Ekim'de görüldü. Colorado Tarım Bakanlığı yetkilileri, Pazar günü yapılan testlerde E. coli'ye dair hiçbir ize rastlanmamasının ardından Quarter Pounders'da kullanılan dana köftelerinin salgının kaynağı olmadığını açıkladı. CDC, bir kişinin öldüğünü ve 27 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi. En az iki kişide hemolitik üremik sendrom adı verilen nadir bir böbrek hastalığı gelişti.

KÜÇÜK KIZ BÖBREK HASTASI OLDU

Colorado'nun Grand Junction kentindeki bir aile, NBC News'e yaptığı açıklamada, 15 yaşındaki kızlarının da böbrek rahatsızlığına yakalananlar arasında olduğunu söyledi. Lise birinci sınıf öğrencisinin ilk semptomları -ateş ve mide ağrısı- yerel McDonald's'ına birkaç kez Quarter Pounder almaya gittikten sadece birkaç gün sonra başladı. Kusma ve kanlı ishal yaşadı.