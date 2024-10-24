McDonald's hamburgerlerinde E. Coli skandalı: Milyar dolarlık dava başladı

24 Ekim 2024 17:13 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 17:13

ABD'de McDonald's'ın popüler ürünü Quarter Pounder ile ilişkilendirilen E. coli salgını nedeniyle Colorado'da yaşayan Eric Stelly, şirkete dava açtı. Stelly, McDonald's'tan aldığı yiyeceği tükettikten sonra ciddi sağlık sorunları yaşadı ve vücudunda E. coli bakterisi tespit edildi.

ABD'de McDonald's​'ın popüler ürünü Quarter Pounder ile ilişkilendirilen E. coli salgınına karşı ilk dava açıldı. Colorado​'da yaşayan Eric Stelly isimli bir adam, McDonald's'a karşı yasal süreç başlattı. Stelly, üç hafta önce McDonald's'tan aldığı yiyeceği tükettikten kısa bir süre sonra mide bulantısı, şiddetli karın krampları ve kanlı ishal gibi belirtiler yaşadığını belirtti. Yapılan testler sonucunda Stelly'de E. coli bakterisi tespit edildi. Bu salgın, şu ana kadar ABD genelinde en az 49 kişiyi hasta etti ve bir kişinin de ölümüne yol açtı.

MCDONALD'S, AĞIR SUÇLAMALAR İLE KARŞI KARŞIYA

Dava McDonald's'ı ürün sorumluluğu, ihmal ve güvenlik garantilerinin ihlali gibi suçlarla itham ediyor. Chicago merkezli McDonald's, bu süreçte sessizliğini korurken, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) soruşturmayı sürdürüyor. Henüz salgının kaynağı tam olarak belirlenmemiş olsa da, incelemeler Quarter Pounder'daki soğan ve hamburger köftelerinin bu salgının olası nedeni olduğunu işaret ediyor.

MCDONALD'S, E. COLİ SKANDALI KONUSUNDA NE DEDİ?

McDonald's ABD Başkanı Joe Erlinger, NBC'ye verdiği röportajda, restoranlarında yemek yemenin güvenli olduğunu ve olası kontamine malzemelerin tedarik zincirinden çıkarıldığını belirtti. Erlinger, "McDonald's'ta yemek yemek hala güvenli. Tedarik zincirinde herhangi bir kontaminasyon varsa, bu muhtemelen çoktan ortadan kalkmıştır" dedi. Ancak CDC'nin soruşturması devam ederken, vaka sayısının artabileceği konusunda da uyarılarda bulundu.

SALATA SOĞANI VE KÖFTE ŞÜPHELİ

McDonald's, Quarter Pounder köftelerinde ve dilimlenmiş soğanlarda sorun olabileceğini düşündüğü için bu malzemeleri ABD'nin bazı bölgelerindeki restoranlarından çekti. Colorado, Kansas, Utah, Wyoming ve diğer bazı eyaletlerde bu menü kaldırıldı. McDonald's'ın tedarikçisi Taylor Farms, soğanların pazardan çekildiğini doğruladı. Şirket, bugüne kadar yaptıkları testlerde soğanlarda E. coli izine rastlanmadığını belirtti.

MÜŞTERİLERİN HAKLARI İÇİN MÜCADELE

Davacı Eric Stelly'nin avukatı Ron Simon, McDonald's'ın yaşanan sağlık ihlallerini kalıcı olarak düzeltmesi ve mağdurların zararlarının tazmin edilmesi için mücadele edeceklerini belirtti. Simon'ın ofisi, Stelly dışında en az 10 kişinin daha McDonald's'a karşı dava açacağını duyurdu.