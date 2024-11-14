Mecliste yumruklar yerine haka dansı var! Vekilin danslı tepkisi gündem oldu

14 Kasım 2024 15:29 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 15:41

Yeni Zelanda meclisinde yine haka dansı havası esti. Milletvekili elindeki kağıdı yırtıp dans etmeye başladı. Üstelik bu ilk de değildi. Milletvekilinin neden haka dansı yapmayı tercih ettiği ise ortaya çıktı.

Yeni Zelanda​'da meclis​ yumruklu kavgalara değil haka dansına sahne oluyor. Ocak ayında mecliste diğer milletvekillerine tepki olarak haka dansı yapan vekil yine aynı tepkisiyle gündem oldu. Elindeki kağıdı yırtıp atan vekil ardından oturduğu yerden kalktı ve merdivenlerden aşağı inerken haka dansı oynamaya başladı.

Milletvekilinin bu tepkisine diğer vekiller de eşlik edince ortaya renkli görüntüler çıktı. O anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Hana-Rawhiti Maipi-Clarke'ın mecliste haka dansını izlemeyen kalmadı.

NEDEN MECLİSTE HAKA DANSI YAPIYOR?

Maipi-Clarke, ocak ayında meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada "köklerine ve yerli haklarına bağlılığını temsilen" haka dansı yapmıştı. Maipi-Clarke konuşmasında yerli halkın özgürlüklerine dikkat çekerek "Sizin için öleceğim ama aynı zamanda sizin için yaşayacağım. Bugünkü konuşmamı ise tüm çocuklarımıza adıyorum" demişti.

HAKA DANSI NEDİR?

Maorilerin Haka dansı aynı zamanda "savaş dansı" olarak da biliniyor. Tarihi 18'inci yüzyıla dayanan Haka dansını yapanlar, gözlerinin beyaz kısmını göstererek bir yandan ellerini bedenlerine, bir yandan da ayaklarını yere vurarak dans ediyorlar.

Maori partisinden seçilen Maipi-Clarke, ülkede tanınan yerli hakları savunucusu Taitimu Maipi'nin torunu. Genç milletvekili Maori dilinde paylaştığı mesajlarıyla da gündemdeki yerini koruyor.