Medvedev hedefine yine Batı'yı aldı: Rusya nükleer konusunda blöf yapmıyor

31 May 2024 14:56 - Güncelleme : 31 May 2024 15:16

Rusya'nın eski Devlet Başkanı ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev yine Batı'ya meydan okudu. Rusya'nın nükleer konusunda blöf yapmadığını söyleyen Medvedev, "Batı ile mevcut askeri çatışma mümkün olan en kötü senaryoya göre gelişiyor. Dolayısıyla çatışmanın 'son aşamaya' geçme ihtimalini bugün kimse göz ardı edemez." dedi.

''SİLAHLAR BATI'NIN KONTROLÜNDE''

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Medvedev, Ukrayna'nın kullandığı uzun menzilli silahların Batılı askerler tarafından kontrol edildiğini savundu. Bu durumun da askeri yardım yerine savaşa katılma anlamına geldiğini kaydetti.

''NÜKLEER BLÖF DEĞİL''

Batılı ülkelerin, Rusya'nın taktik nükleer silah kullanmasına ihtimal vermemesini "hata" olarak tanımlayan Medvedev, "Ne yazık ki bu ne bir korkutma, ne de nükleer bir blöftür. Batı ile mevcut askeri çatışma mümkün olan en kötü senaryoya göre gelişiyor. Dolayısıyla çatışmanın 'son aşamaya' geçme ihtimalini bugün kimse göz ardı edemez." ifadelerini kullandı.

Medvedev, Batılı ülkelerin birkaç yıl öncesine kadar Rusya'nın Ukrayna ile askeri çatışmaya girmeyeceğine de inandığına işaret ederek, "Yanlış hesap yaptılar. Bir savaş var." değerlendirmesinde bulundu.