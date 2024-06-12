Mega hapishanede yeni bir tutuklu sevki! Görüntüler gündem oldu

12 Haziran 2024 16:42 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 17:02

Dünyanın en büyük ve ünlü hapishanelerinden birine sahip olan El Salvador'daki 2 bin tutuklu, ülkenin mega hapishanesine sevk edildi. 2 bin tutuklu avluda elleri başlarının üzerinde konumlandırılmış şekilde yerde otururken görüldü.

Sadece iç çamaşırlarıyla oturan mahkumların, ayaklarının da zincirlenmiş olduğu dikkat çekti.

Ülkedeki çetelere karşı mücadele için inşa edilen ve Amerika kıtasının en büyüğü olan hapishane "Terör Muhafaza Merkezi" Devlet Başkanı Nayib Bukele tarafından açıldı. Hapishaneyi 600 asker ve 250 polis koruyor.

Öte yandan El Salvador dünyada suç oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri.

Fakat bazı şüphelilerin hiçbir suç yöneltilmeden hapishanede tutulduğuna dair iddialar var.