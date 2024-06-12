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Mega hapishanede yeni bir tutuklu sevki! Görüntüler gündem oldu

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
12 Haziran 2024 16:42 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 17:02

El Salvador'un en büyük hapishanesi yeniden tutuklu sevkiyle gündeme geldi. Mahkumların sevki sırasında ortaya dikkat çeken görüntüler çıktı. 

Dünyanın en büyük ve ünlü hapishanelerinden birine sahip olan El Salvador'daki 2 bin tutuklu, ülkenin mega hapishanesine sevk edildi. 2 bin tutuklu avluda elleri başlarının üzerinde konumlandırılmış şekilde yerde otururken görüldü.

Mega hapishanede yeni bir tutuklu sevki! Görüntüler gündem oldu - 1. Resim

Sadece iç çamaşırlarıyla oturan mahkumların, ayaklarının da zincirlenmiş olduğu dikkat çekti. 

Mega hapishanede yeni bir tutuklu sevki! Görüntüler gündem oldu - 2. Resim

Ülkedeki çetelere karşı mücadele için inşa edilen ve Amerika kıtasının en büyüğü olan hapishane  "Terör Muhafaza Merkezi" Devlet Başkanı Nayib Bukele tarafından açıldı. Hapishaneyi 600 asker ve 250 polis koruyor. 

Mega hapishanede yeni bir tutuklu sevki! Görüntüler gündem oldu - 3. Resim

Öte yandan El Salvador dünyada suç oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri.

Mega hapishanede yeni bir tutuklu sevki! Görüntüler gündem oldu - 4. Resim

Fakat bazı şüphelilerin hiçbir suç yöneltilmeden hapishanede tutulduğuna dair iddialar var. 

Mega hapishanede yeni bir tutuklu sevki! Görüntüler gündem oldu - 5. Resim

Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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