Meghan Markle'ın reçel projesi tutmadı: Paralar suyunu çekti saraya dönebilirler

22 May 2024 12:10 - Güncelleme : 22 May 2024 12:20

İngiltere'den ayrılan Meghan Markle ve Prens Harry, Amerika'da yeni bir hayat kurdu. İşler ilk başta çift için iyi gitti ancak son zamanlarda parasal konularda bazı sıkıntılar çıkmaya başladı. Meghan Markle ve Prens Harry, parasal konuda rahatlamak adına birkaç anlaşma imzaladı ve yeni markalar çıkardı. Özellikle Meghan Markle’ın yeni markası American Riviera Orchard, büyük ilgi gördü. Ancak ilk başlarda süren ilginin zamanla söndüğü ve Markle'ın reçel projesinin tutmadığı bildirildi.

"GÖZYAŞLARINA BOĞULDU"

Reçel ve yaşam tarzı markasının olumsuz karşılanması Sussex Düşesi'ni gözyaşlarına boğdu. Meghan'ın, kamuoyundaki imajını ve markanın algısını iyileştirmek için ABD ve İngiltere'de düzenlenecek olan bazı seminerlere de katılacağı bildirildi. Bu, kendisi ve kocası Prens Harry'nin Netflix ile gelecek yıl sona erecek olan sözleşmeleri için pazarlık yaptıkları iddialarının ortasında geldi.

DALGA KONUSU OLDU

Kraliyet uzmanı ve yazar Tom Quinn, Meghan ve ARO markası hakkında The Mirror'a yeni bilgiler açıkladı. Eski oyuncunun American Riviera Orchard'ın resepsiyonundan perişan olduğunu iddia etti. Quinn, eleştirilerin Meghan'ı çok etkileyeceğini vurguladı. Quinn şunları söyledi: "Meghan'ın yeni internet markası America Riviera Orchard'dır. Marka piyasaya sürüldüğünde Meghan gözyaşları içindeydi ve yeni reçelinin pahalı olduğu ve özel bir şey olmadığı gerekçesiyle geniş çapta alay konusu oldu. Artık öyle bir noktaya geldi ki; Yaptığı her şeyin haksız yere eleştirileceğini düşünüyor."