Suudi Arabistan güvenlik güçleri, Mekke'de çevredekileri rahatsız ederek korku ve paniğe yol açtığı belirtilen bir kişiye anında müdahale etti.

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HABERİN ÖZETİ Mekke'de canlı bomba paniği: Mescid-i Haram'da bir şüpheli yakalandı Suudi Arabistan güvenlik güçleri, Mekke'de çevredekileri rahatsız ederek korku ve paniğe yol açan bir kişiye müdahale ederek gözaltına aldı. Kabe'nin yanı başında üzerinde patlayıcı olduğu ve bombayı infilak ettirmeye çalıştığı iddia edilen şüpheli savcılığa sevk edildi. Sosyal medyadaki şahsın 'canlı bomba' olduğu ve saldırı girişiminde bulunduğu iddiaları yetkililer tarafından yalanlandı. Suudi makamlarının açıklamasında, gözaltına alınan kişinin üzerinde patlayıcı bulunduğuna veya saldırı girişiminde bulunduğuna dair bilgi yer almadı. Yetkililer, dolaşıma sokulan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek bilgilerin resmi kaynaklardan alınması çağrısında bulundu.

KABE'DE BÜYÜK PANİK

Kabe'nin yanı başında üzerinde patlayıcı olduğu iddia edilen bir şüphelinin bombayı infilak ettirmeye çalışırken yakalandığı öne sürüldü.

ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINDA

Suudi Arabistan Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, güvenlik birimlerinin söz konusu kişiye derhal müdahale ettiği belirtildi. Açıklamada, kişi hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı ve şüphelinin savcılığa sevk edildiği kaydedildi.

CANLI BOMBA İDDİALARINA YALANLAMA

Bazı sosyal medya hesaplarında ise Mekke'de, Kabe'nin de bulunduğu Mescid-i Haram çevresinde gözaltına alınan kişinin "canlı bomba" olduğu ve saldırı girişiminde bulunduğu öne sürülmüştü.

Ancak yetkililer, olayla ilgili dolaşıma sokulan bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, bilgilerin resmi kaynaklardan alınması çağrısında bulundu.

Suudi makamların açıklamasında, gözaltına alınan kişinin üzerinde patlayıcı bulunduğuna veya saldırı girişiminde bulunduğuna ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi.