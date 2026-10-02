Mekke'de canlı bomba paniği: Mescid-i Haram'da bir şüpheli yakalandı

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İstanbul
Suudi Arabistan güvenlik güçleri, Mekke'de çevredekileri rahatsız ederek korku ve paniğe yol açtığı belirtilen bir kişiye anında müdahale etti.
Kabe'nin yanı başında üzerinde patlayıcı olduğu iddia edilen bir şüphelinin bombayı infilak ettirmeye çalışırken yakalandığı öne sürüldü.
Suudi Arabistan Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, güvenlik birimlerinin söz konusu kişiye derhal müdahale ettiği belirtildi. Açıklamada, kişi hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı ve şüphelinin savcılığa sevk edildiği kaydedildi.
Bazı sosyal medya hesaplarında ise Mekke'de, Kabe'nin de bulunduğu Mescid-i Haram çevresinde gözaltına alınan kişinin "canlı bomba" olduğu ve saldırı girişiminde bulunduğu öne sürülmüştü.
Ancak yetkililer, olayla ilgili dolaşıma sokulan bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, bilgilerin resmi kaynaklardan alınması çağrısında bulundu.
Suudi makamların açıklamasında, gözaltına alınan kişinin üzerinde patlayıcı bulunduğuna veya saldırı girişiminde bulunduğuna ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi.