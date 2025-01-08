Mekke'de sel felaketi: Araçlar sürüklendi, iş yerlerini su bastı

08 Ocak 2025 02:23 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 02:34

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde, şiddetli yağış sonrasında meydana gelen sel felaketi maddi kayıpların yanı sıra birçok bölgenin su altında kalmasına sebep oldu.

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Suudi Arabistan​ resmi haber ajansı SPA, Mekke​'nin birçok bölgesinde şiddetli ve orta şiddette yağmur​ yağdığı bilgisini verdi.

Yerel ve sosyal medyada, Mekke'de şiddetli yağışın etkili olduğu, bazı bölgelerde taşkın​ yaşandığı aktarıldı.

ŞİDDETLİ AKINTI ARAÇLARI SÜRÜKLEDİ

Şehirdeki bazı cadde ve sokaklar şiddetli akıntılarla dolarken, motosiklet ve arabaların selde sürüklendiği görüldü.

Mekke'deki birçok dükkan ve iş yerini de su bastığı belirtilirken, sel felaketinde can kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi, Mekke'de şiddetli yağış​ ve rüzgarın yanı sıra dolu uyarısında bulunmuştu.