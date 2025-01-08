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Mekke'de sel felaketi: Araçlar sürüklendi, iş yerlerini su bastı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
08 Ocak 2025 02:23 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 02:34
Mekke&#039;de sel felaketi: Araçlar sürüklendi, iş yerlerini su bastı

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde, şiddetli yağış sonrasında meydana gelen sel felaketi maddi kayıpların yanı sıra birçok bölgenin su altında kalmasına sebep oldu.

Suudi Arabistan​ resmi haber ajansı SPA, Mekke​'nin birçok bölgesinde şiddetli ve orta şiddette yağmur​ yağdığı bilgisini verdi.

Yerel ve sosyal medyada, Mekke'de şiddetli yağışın etkili olduğu, bazı bölgelerde taşkın​ yaşandığı aktarıldı.

ŞİDDETLİ AKINTI ARAÇLARI SÜRÜKLEDİ

Şehirdeki bazı cadde ve sokaklar şiddetli akıntılarla dolarken, motosiklet ve arabaların selde sürüklendiği görüldü.

Mekke'de sel felaketi: Araçlar sürüklendi, iş yerlerini su bastı - 1. Resim

Mekke'deki birçok dükkan ve iş yerini de su bastığı belirtilirken, sel felaketinde can kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi, Mekke'de şiddetli yağış​ ve rüzgarın yanı sıra dolu uyarısında bulunmuştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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