Meksika kan gölüne döndü! Köylüler ile kartel arasında çatışma çıktı: Çok sayıda ölü var

15 May 2024 15:53 - Güncelleme : 15 May 2024 16:09

Yerel basında çıkan haberlere göre, kurbanların kartel üyeleri tarafından katledilen yerli halk olduğunu ve gece boyunca yoğun silah sesleri duyuldu ifade edildi. Ölenler arasında iki rahibe ve 15 yaşında bir çocuk olduğu kaydedildi.

Polis ve askerler tarafından yapılan aramalarda Nuevo Morelia köyü ve çevresinde 11 ceset bulunduğu doğrulandı. Öldürülenler arasında Katolik Kilisesi'ne hizmet eden iki kadının da olduğu bildirildi.

Yerel halk, ayrıca rakip karteller arasında Cuma gününden bu yana çatışmaların yaşandığını söyledi. Sinaloa karteli ve rakip kartelin birkaç yıldır bölgenin kontrolü için savaştığı belirtildi.

ABD SINIRINDAKİ GÖÇMENLERE ŞANTAJ YAPIYORLAR

Suç grupları, güney eyaletini geçip kuzeye, Meksika'nın ABD sınırına giden göçmenlere şantaj yapıyor.

İki kartel arasındaki çatışmalar, geçen hafta sonunda suç örgütü üyelerinin Nuevo Morelia ve çevre köylerde terk edilmiş evleri ateşe vermesiyle yeniden alevlendi.

Bir bölge sakini, çetelerin elektrik direklerine zarar vermesinin ardından bazı köylerde elektrik kesintileri yaşandığını söyledi. Çatışmanın yaşandığı bölgeye çok sayıda polis ve adli tıp uzmanları sevk edildi.