Meksika obeziteye savaş açtı! Okullarda abur cubur satışı yasaklandı

Meksika'da hükümet, obeziteye karşı savaş açtı. Dün yürürlüğe giren yasa kapsamında artık okullarda abur cubur satışı yasaklandı. Yasayı ihlal eden okul yönetimlerine ise para cezası kesilecek.

Meksika'da 1980'den bu yana obez kişi sayısında ciddi artış gözlemleniyor. Meksika hükümeti de çocukluk çağı obezitesiyle mücadele kapsamında okullarda abur cubur satışını yasaklayan yasayı dün yürürlüğe soktu.

Yeni yasa kapsamında, çok fazla şeker, tuz, yağ içeren yüksek kalorili yiyecek ve içeceklerin artık okullarda satışı yasaklandı.

PARA CEZASI KESİLECEK

Bu ürünlerin yerine daha sağlıklı yiyecek alternatifleri sunulmasını öngören yasayı ihlal eden okul yönetimlerine ise 545 ila 5 bin 450 dolar para cezası kesilecek.

Öte yandan, uzmanlar ülkedeki bazı okullarda elektrik ve internet altyapısının olmadığına işaret ederek, bu yasanın denetiminin zor olabileceğine dikkati çekti.