Meksika ormanlarında büyük Maya şehri tesadüfen keşfedildi! Genç arkeolog tarihe geçti

30 Ekim 2024 06:33 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 06:38

Meksika'da orman örtüsü altında kaybolan devasa Maya şehri Valeriana, yüzyıllar sonra yeniden keşfedildi. Keşif, arkeoloji dünyasında büyük heyecan uyandırdı.

Antik kentte tarihi keşif! Şehrin valisi tüm Türkiye'ye duyurdu: Tam 2 bin yıllık, böylesi ilk kez bulundu

Antik kentte tarihi keşif! Şehrin valisi tüm Türkiye'ye duyurdu: Tam 2 bin yıllık, böylesi ilk kez bulundu

Ortadan kaybolmasından yüzyıllar sonra, Meksika ormanlarının derinliklerinde devasa, antik bir Maya şehri keşfedildi. Gizli şehir Valeriana olarak adlandırılan tapınak, güneydoğudaki Campeche eyaletinde, bir arkeoloji yüksek lisans öğrencisinin internette gezinirken bölge hakkında bazı ilginç gerçeklerle karşılaşması sonucu tesadüfen keşfedildi.

GÖZDEN KAÇAN ŞEHRİN SİLUETİNİ FARK ETTİ

BBC'de yer alan habere göre, yüksek lisans öğrencisi Arkeolog Luke Auld-Thomas internette gezinirken, Meksika​'daki bir çevre izleme kuruluşunun yaptığı lazer araştırmasıyla karşılaştı. Lazer darbeleri kullanılarak bir nesne veya bir yüzeyin uzaklığını anlamaya yarayan bu araştırmanın bulgularını incelediğinde bölgede orman içinde kaybolmuş bir şehrin siluetini fark eden Thomas, bu verileri ekip arkadaşlarıyla birlikte arkeologların kullandığı yöntemlerle işledi. Böylece başkalarının gözden kaçırdığı bir şeyi gördü: Devasa bir antik şehir.

ANTİK ÇAĞDAKİ NÜFUSU ŞİMDİKİNDEN KALABALIKMIŞ

Ekibin Valeriana adını verdiği antik şehrin Latin Amerika'nın en büyük Maya merkezi olduğuna inanılan Calakmul'dan sonra ikinci en kalabalık Maya şehri olduğu tahmin ediliyor. MS 750'den 850'ye kadar nüfusu zirve noktasına ulaşan şehrin 30 bin ila 50 bin arasında insana ev sahipliği yaptığı; bu sayının bugün bölgede yaşayan insan sayısından daha fazla olduğu belirtiliyor.

YEREL HALK BİLE FARKINDA DEĞİL

Valeriana 'başkentin izlerini' taşıyor ve etkileyici Calakmul bölgesinden yaklaşık 100 kilometre uzakta. Yerel halkın daha önce bilmediği antik kent, artık çoğunlukla Maya soyundan gelenlerin yaşadığı Xpujil antik bölgesinin yakınındaki ana yola sadece 15 dakikalık yürüme mesafesinde. Arkeologlar toplamda ormandaki üç farklı alanı araştırdı ve antik kentin sınırları içinde çeşitli boyutlarda 6 bin 764 yapı tespit etti.

"MEDENİYETLERİN ÖLDÜĞÜ YER" TEZİ DEĞİŞEBİLİR

Keşfiyle tarihe geçen ABD Tulane Üniversitesi'nden lisansüstü arkeolog Luke Auld-Thomas ile çalışmanın ortak yazarı Profesör Marcello Canuto, bu yeni keşfin Batı'nın Tropikal bölgelerin "medeniyetlerin öldüğü yer" olduğu yönündeki düşünceyi değiştirmeye yardımcı olduğunu söylüyor. Bunun yerine, "Dünyanın bu kısmı zengin ve karmaşık kültürlere ev sahipliği yapıyor" diye açıklıyor.

Valeriana'nın çöküşüne ve terk edilmesine neyin yol açtığı bilinmiyor ancak arkeologlar iklim değişikliğinin önemli bir faktör olduğunu düşünüyor.