Meksika Orta Çağ'a geri döndü! Kilise cennetten metrekaresi 3 bin TL'ye arsa satıyor

10 Temmuz 2024 11:23 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 11:27

Meksika'da bulunan Entoms Kilisesi'ni yöneten bir papaz tarafından yönetiliyor ve cennette metrekaresi 100 dolara (3 bin TL) mülk satışıyla gündem oldu.

Bu teklifin görselleri, bulutlar arasında bir evi gösteren ayrıntılı bir illüstrasyonu içeren bir broşürle birlikte sosyal medyada geniş çapta paylaşıldı. İllüstrasyonda, altın bir merdivenden yeni "cennet" evlerine tırmanan bir aile yer alıyor. Broşürde, kilisenin PayPal, Google Pay, Visa, Mastercard ve American Express, Google Pay hatta Apple Pay gibi çeşitli ödeme yöntemlerini kabul ettiği esnek ödeme planları yer alıyor.

"DÜNYADAKİ EN BÜYÜK GAYRİMENKUL ANLAŞMASI"

TikTok'ta bir gayrimenkul satıcısı, bu arsaların milyonlarca dolarlık kısmının zaten satıldığını ve bunu "dünyadaki en büyük gayrimenkul anlaşması" olarak nitelendirdiğini ileri sürdü.

BU İLK DEĞİL

Bu yaşanan olay ilk değil. 2018 yılında Zimbabweli bir papaz, cemaatine 533 dolara (17 bin 597 TL) "cennete bilet" sattığı için tutuklanmıştı. Benzer şekilde, geçen yıl Ugandalı bir papaz, birçok takipçisini mülklerini, arazi ve hayvanlarını satmaya ikna ederek cennet evlerini finanse etmelerini sağladı.

Bu tür girişimlere rağmen, birçok eleştirmen cennete girmenin ücretsiz olduğunu savunuyor ve bu dolandırıcılıklara karşı uyarıda bulunuyor. Cennette mülk satışı trendi, inancın finansal kazanç için sömürülmesi konusunda ciddi sorular ortaya çıkarıyor.