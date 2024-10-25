Meksika savaş alanına döndü! Karteller arasında kaos çıktı: Çok sayıda ölü var

25 Ekim 2024 09:53 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 10:25

Kuzey Amerika ülkesi Meksika'nın Guerrero eyaletinde karteller arasında çatışma yaşandı. Savaş alanına dönen bölgede 2’si polis 16 kişi hayatını kaybetti.

Kuzey Amerika ülkesi Meksika’da şiddet olayları hız kesmeden artmaya devam ediyor. Ülkenin güneyindeki Guerrero​ eyaletine bağlı Tecpan de Galeana şehrinde yerel saatle dün saat 05.00 sıralarında silah sesleri yükseldi.

Meksika​ Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, silah seslerinin kaynağının bir çatışma olduğu ve bu çatışma sırasında 2 polisin hayatını kaybettiği, 4 polisin ise yaralandığı belirtildi.

ÇOK SAYIDA KARTEL​ ÜYESİ ÖLDÜ

Açıklamada, Ulusal Muhafızların olaylara müdahale ettiği ve 3 askerin yaralandığı ifade edildi. Olayda 14 kartel üyesi hayatını kaybederken, 11 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Öte yandan, çarşamba günü Sinaloa eyaletinde yer alan Culiacan'da kartel ile ordu arasında çıkan çatışmada 19 kartel üyesi ölmüştü.