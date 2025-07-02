Meksika'da 230 yıllık garip gelenek! Belediye başkanı timsahla evlendi

Meksika'da yer alan San Pedro Muamelula şehrinin belediye başkanı Victor Hugo Sosa, ilginç bir geleneği devam ettirmek için bir garip olaya imza attı.

Sky News'ün haberine göre Sosa, atalarından kalma bir ritüeli yeniden canlandırmak amacıyla "Alicia Adriana" adını verdikleri timsahla evlendi.

Habere ilişkin görüntülerde, timsaha gelinlik giydirildiği ve ağzının iple bağlandığı görülüyor.

Belediye Başkanı Sosa, evlenme töreni esnasında "Birbirimizi sevdiğimiz için sorumluluğu kabul ediyorum. Önemli olan budur. Aşk olmadan evlilik olmaz. Prenses kızla evliliğe razıyım." ifadelerini kullandı.

Sosa, nikah töreninin ardından timsahın başını öptü.

GELENEK 230 YILDIR DEVAM EDİYOR

Chontal ve Huave yerli grupları arasındaki barışı anmak için 230 yıldır bu bölgede erkek ve dişi timsah arasında evlilikler yapılıyor.

Chontal kralını temsil eden belediye başkanı, iki topluluğun birleşmesini simgeleyen Huave prensesini temsil eden sürüngenle evleniyor.