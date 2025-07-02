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 | Berkay Alptekin

Meksika'da 230 yıllık garip gelenek! Belediye başkanı timsahla evlendi

Meksika'nın San Pedro Huamelula şehrinin belediye başkanı Victor Hugo Sosa, 230 yıllık garip geleneği devam ettirme kararı aldı. Halkına iyi şans getireceğine inanılan gelenek kapsamında Sosa, Güney Amerika'da yaşayan küçük timsahla evlendi.

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Meksika'da 230 yıllık garip gelenek! Belediye başkanı timsahla evlendi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.07.2025
saat ikonu 15:13
|
GÜNCELLEME:
02.07.2025
saat ikonu 15:13

Meksika'da yer alan San Pedro Muamelula şehrinin belediye başkanı Victor Hugo Sosa, ilginç bir geleneği devam ettirmek için bir garip olaya imza attı.

Sky News'ün haberine göre Sosa, atalarından kalma bir ritüeli yeniden canlandırmak amacıyla "Alicia Adriana" adını verdikleri timsahla evlendi.

Habere ilişkin görüntülerde, timsaha gelinlik giydirildiği ve ağzının iple bağlandığı görülüyor.

Belediye Başkanı Sosa, evlenme töreni esnasında "Birbirimizi sevdiğimiz için sorumluluğu kabul ediyorum. Önemli olan budur. Aşk olmadan evlilik olmaz. Prenses kızla evliliğe razıyım." ifadelerini kullandı.

Sosa, nikah töreninin ardından timsahın başını öptü.

Meksika'da 230 yıllık garip gelenek! Belediye başkanı timsahla evlendi

GELENEK 230 YILDIR DEVAM EDİYOR

Chontal ve Huave yerli grupları arasındaki barışı anmak için 230 yıldır bu bölgede erkek ve dişi timsah arasında evlilikler yapılıyor.

Chontal kralını temsil eden belediye başkanı, iki topluluğun birleşmesini simgeleyen Huave prensesini temsil eden sürüngenle evleniyor.

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ETİKETLER
#mexico city
#Tradition
#Crocodile
#Marriage
#Cultural Ritual
#Victor Hugo Sosa
#Dünya
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