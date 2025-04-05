Meksika'da bir ilk! İnsanda

Meksika Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede ilk kez bir insanda "H5N1" türü kuş gribine rastlanıldığını duyurdu. İnsandan insana bulaştığına dair bir kanıt olmadığı da vurgulandı.

Meksika Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyinde yer alan Durango eyaletinde 3 yaşındaki kız çocuğunun kuş gribi olduğu doğrulandı.

Kız çocuğunun 1 Nisan'da nakledildiği Torreón şehrindeki hastanede yapılan testte "H5N1" virüsü pozitif çıktı.

Durumu halen ciddi olan çocuk, hastanede tedavi görüyor.

İNSANDAN İNSANA BULAŞTIĞINA DAİR KANIT YOK

Meksikalı yetkililer, "H5N1"in şu ana kadar insandan insana bulaştığına dair bir kanıtın olmadığını vurguladı.

Yetkililer, hasta veya ölü kümes hayvanları ile yaban hayatıyla temas sonrası öksürük, nefes alma zorluğu, baş ağrısı, kusma, göz kızarıklığı gibi şüpheli semptomlar yaşanması halinde tıbbi yardım alınmasını önerdi.