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 | Berkay Alptekin

Meksika'da "CIA" kimliği taşıyan ABD'li gözaltına alındı! Ele geçirilen mühimmat şoke etti

Meksika'da, "CIA" ibaresi bulunan bir kimlik taşıyan ABD vatandaşı gözaltına alındı. Yapılan açıklamada, silah bulundurma suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtilirken, sosyal medya platformu X üzerinden ele geçirilen mühimmatlara ait görseller paylaşıldı.

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Meksika'da
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.07.2025
saat ikonu 12:56
|
GÜNCELLEME:
06.07.2025
saat ikonu 12:56

Eyalet Güvenlik Sekreterliği, sosyal medya platformu X üzerinden "" ibaresi bulunan bir kimliği taşıyan ABD vatandaşı hakkında açıklamada bulundu.

Açıklamada, ismi açıklanmayan ABD vatandaşının "kamu düzenini bozmak ve yalnızca ordu tarafından kullanılmasına izin verilen silahları bulundurmak" suçlarından gözaltına alındığı belirtildi.

Şüphelinin üzerinde 6 ateşli silah, şarjörler, gerçek mühimmat ve taktik ekipman ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, şüphelinin üzerinde "CIA" yazılı bir kimlik kartı bulunduğu aktarıldı.

Meksika'da "CIA" kimliği taşıyan ABD'li gözaltına alındı! Ele geçirilen mühimmat şoke etti

ELE GEÇİRİLENLER ŞOKE ETTİ

X'teki paylaşıma eklenen fotoğraflarda, tüfekler, tabancalar, taktik yelekler, kasklar, çakılar ve çeşitli mühimmat yer aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından Fox News'e yapılan açıklamada da gözaltına ilişkin bilgi sahibi olunduğu ifade edildi.

Meksikalı yetkililer, şüphelinin kimliği, ülkeye geliş amacı veya CIA ile herhangi bir bağlantısı olup olmadığı hakkında detaylı bilgi paylaşmadı.

Meksika'da "CIA" kimliği taşıyan ABD'li gözaltına alındı! Ele geçirilen mühimmat şoke etti
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#Meksika
#silah kaçakçılığı
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#gözaltı
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#Abd Vatandaşı
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