Meksika'da 'El Mayo'nun intikamı sokaklara taştı! Sinaloa kaosundan ABD sorumlu tutuldu

21 Eylül 2024 10:06 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 10:16

Meksika'nın en büyük uyuşturucu karteli Sinaloa'da rakip karteller arasındaki artan şiddet olayları sonrası ülke kaosa sürüklendi, hayat durma noktasına geldi. 100'den fazla kişinin sokaklarda vahşice katledildiği ya da kayıplara karıştığı bildirildi.

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Çete savaşları yine Meksika​ sokaklarını kan gölüne çevirdi. Meksika'nın Sinaloa eyaletinde "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın oğulları ile "El Mayo" lakaplı Ismael Zambada Garcia'yı destekleyenler arasındaki çatışmalar her geçen gün şiddetlenerek artıyor. Ülkenin en büyük uyuşturucu karteli "Sinaloa" içindeki iki rakip grubun çatışmasında en az 53 kişinin hayatını kaybettiği, 50'den fazla kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Sinaloa kartelinin lideri Ismael "El Mayo" Zambada'nın ABD'de gözaltına alınmasından sonra temmuz ayında ülkedeki şiddet olayları gün geçtikçe ciddi biçimde tırmandı. Zambada, kartel içindeki Los Chapitos grubunu kendisini kaçırarak ABD'ye teslim etmekle suçlamıştı.

Son çatışmalar nedeniyle Meksika'nın Sinaloa eyaletinde okullar ve bazı iş yerleri kapandı, hayat adeta felç oldu. Ordu olayları önlemeye çalışırken çok sayıda kişi gözaltına alındı.

MEKSİKA, ABD'Yİ SUÇLADI

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ise, Sinaloa karteline bağlı grupların 9 Eylül'den bu yana süren çatışmalarından ABD'yi sorumlu tuttu.

Zambada'nın 27 Temmuz'da ABD'de tutuklanmasına değinen Obrador, bu operasyonu "yanlış ve yasa dışı" şeklinde niteleyerek, Washington yönetiminin "tek taraflı kararlar almaya devam etmesi halinde iş birliği ilişkilerinin olamayacağını" belirtti.

Obrador, "Sinaloa'da istikrarsızlık ve çatışmayla karşı karşıyaysak bunun sebebi onların ABD hükümetinin bu kararı vermesidir" dedi.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, 25 Temmuz'da Meksikalı uyuşturucu karteli Sinaloa'nın kurucusu Zambada Garcia ile örgütün diğer kurucusu Guzman'ın oğlu Joaquin Guzman Lopez'in Texas'ta gözaltına alındığını açıklamıştı. 27 Temmuz'da hakim karşısına çıkan Garcia tutuklanmıştı.

"El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman ise 2019'da ABD'nin New York eyaletinde görülen davada müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.